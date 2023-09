Mängel aufgedeckt "Rechts­widriges Vor­gehen": Klagen­furter Geld­veranlagung sorgt für Kritik Klagenfurt - Der Kärntner Landesrechnungshof nahm den Umgang mit Geld im Klagenfurter Rathaus weitgehend unter die Lupe. Dabei seien einige Mängel zum Vorschein gekommen. In der Politik sorgt die Klagenfurter Geldveranlagung für häufig Kritik. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (400 Wörter) Smole und Darmann kritisieren den Umgang mit Geld im Klagenfurter Rathaus. © Montage: 5min.at/FPÖ Kärnten Artikel zum Thema Kärntner Rechnungshof: Hallenbad-Geld wurde zu lange zwischen­veranlagt

Der Kärntner Landesrechnungshof nahm im Auftrag des Kärntner Landtags die Geldveranlagungen der Landeshauptstadt Klagenfurt unter die Lupe. Im Fokus der Überprüfung standen der Klagenfurter Spezialfonds und die Veranlagung des Darlehens für das geplante Hallenbadprojekt. Es stellte sich heraus, dass die Geldveranlagungen der Stadt Klagenfurt nicht immer dem Kärntner Spekulationsverbotsgesetz entsprechen. Mehr dazu liest du hier.

“Widerspruch zu gesetzlichen Bestimmungen”

In der Politik sorgt der Umgang mit Geld im Klagenfurter Rathaus für Kritik. “Während Vizebürgermeister Liesnig rechtliche Verfehlungen seines Regierungspartners Bürgermeister Scheider verurteilt, nimmt er es selbst nicht so genau mit gesetzlichen Bestimmungen. So werden einerseits laufend innere Darlehen aufgenommen und damit der Gebührenhaushalt ausgehungert, während gleichzeitig Geld im Spezialfonds gehortet wird – das steht beides im Widerspruch zu den gesetzlichen Bestimmungen”, kritisiert Philipp Smole, Klubobmann der Grünen Klagenfurt.

Grüne fordern volle Transparenz und Kontrollsystem

Zusätzlich zeige der Bericht auf, dass weder die kurzfristige noch die langfristige Veranlagungskomponente vorteilhaft sind und dass das versprochene interne Kontrollsystem versagt: „Der Einblick in den Umgang mit Geld im Klagenfurter Rathaus lässt wenig Hoffnung aufkommen – so wird eine nachhaltige Sanierung der Stadtfinanzen sicher nicht gelingen“ so Smole. Daher fordern die Grünen Klagenfurt die umgehende Herstellung eines gesetzeskonformen Zustands, die Neuausrichtung der Veranlagungsstrategie zum Schutz des Vermögens der Klagenfurter:innen, volle Transparenz und Zusammenarbeit des Veranlagungsausschusses sowie die Umsetzung des internen Kontrollsystems.

“Erschreckende Missstände und rechtswidrige Vorgehensweisen”

“Die Ergebnisse zeigen erschreckende Missstände und rechtswidrige Vorgehensweisen. Diese offenkundig schweren Schaden anrichtenden Verfehlungen im Klagenfurter Rathaus müssen restlos aufgearbeitet werden“, so FPÖ-Stadtparteiobmann LAbg. Gernot Darmann über den Bericht des Landesrechnungshofs. „Es ist gut, dass der Landesrechnungshof nun Licht ins Dunkel dieser Causa gebracht hat. Die Verantwortlichen der Landeshauptstadt werden im Kontrollausschuss des Landtages Rede und Antwort stehen müssen. Ich erwarte mir auch, dass die Schlussempfehlungen des Rechnungshofes von der Stadt umgehend umgesetzt werden.“

Massive Mängel beim Kontrollsystem

„Der Bericht des Landesrechnungshofes zeigt auf, dass die Landeshauptstadt entgegen den gesetzlichen Bestimmungen des Kärntner Spekulationsverbotsgesetzes anstatt den vorgeschriebenen maximalen 30 Prozent erschreckende 90 Prozent der im Klagenfurter Spezialfonds verfügbaren Geldmittel risikoreich veranlagt hat. Durch diese gesetzwidrige Vorgehensweise sind im Jahr 2022 Verluste in der Höhe von 6,2 Millionen Euro entstanden“, kritisiert Darmann. Hinsichtlich des internen Kontrollsystems meint der Landtagsabgeordnete und Kontrollausschuss-Vorsitzende: “Es gibt auch massive Mängel im Bereich des internen Kontrollsystems sowie fehlende Richtlinien u.a. bei Genehmigungsprozessen.”