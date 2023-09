Tragischer Vorfall

Polizist erschossen: Inspektion Trieben ab 1. April wieder offen

Trieben - Am Montagvormittag des 27. Februars kam es in der Polizeiinspektion Trieben zu einer Schussabgabe eines Polizisten. Insgesamt vier Schüsse wurden aus der Dienstwaffe abgefeuert, drei davon trafen einen 59-jährigen Inspektionskommandanten tödlich. Nachdem Vorfall wurde die Polizeiinspektion wegen Ermittlungen vorübergehend geschlossen, am 1. April soll sie wiedereröffnet werden.

