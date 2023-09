Am 26. März von 11 bis 14 Uhr Auf zum Frühlings­brunch in die Südrast Dreiländerecke! Arnoldstein - Ein absolutes Highlight: Das Team der Südrast Dreiländerecke rund um Birgit Gschwenter lädt am Sonntag, dem 26. März, zum herzhaften All-you-can-eat-Frühlingsbrunch. von Redaktion 3 Minuten Lesezeit (476 Wörter) Werbung Geschäftsführerin Birgit Gschwenter und Küchenchef Günther Steiner freuen sich, beim Frühlingsbrunch mit euch den Frühling einzuläuten. © Südrast Dreiländerecke

Bald ist es wieder soweit und die Südrast Dreiländerecke in Arnoldstein serviert euch einen exklusiven Frühlingsbrunch, der alle Geschmäcker trifft und noch dazu mit einem tollen Unterhaltungsprogramm Junge und Junggebliebene einlädt: Am Sonntag, dem 26. März von 11 bis 14 Uhr, heißt es unter dem Motto »leicht & gesund, unwiderstehlich köstlich«: All you can eat in der Südrast Dreiländerecke für nur € 34,90! Geschäftsführerin Birgit Gschwenter und Küchenchef Günther Steiner haben sich damit wieder etwas sehr Besonderes für ihre Gäste einfallen lassen: “Wir möchten keine Wünsche offen lassen, für jeden Gaumen wird etwas dabei sein – das ist unsere ganz spezielle Kunst”, so Birgit Gschwenter.

Am Sonntag, dem 26. März, könnt ihr von 11 bis 14 Uhr genießen, so viel ihr wollt, und das um nur € 34,90! © Regionalmedien

Kulinarische Vorfreude auf den Frühling

Mit dem Brunch am 26. März läutet die Südrast mit euch den Frühling ein, denn dann heißt es: schlemmen und genießen! Eine kleine Auswahl gefällig? Wie wär´s mit Vitello Tonnato, feinem Roastbeef, einer Räucherfischplatte, Melone mit Rohschinken, Tomate-Mozzarella, hausgemachten Antipasti, einer reichlichen Auswahl an Salaten, Gemüse-Smoothies, Aufstriche, Butter & Jourgebäck, Bärlauchcremesüppchen? Und dann eine warme Hauptspeise: Da hätte die Südrast Edelfische mit Spargelgemüse und Jungkartoffeln, gegrillte Garnelen, Zitronengras-Hühnchen, Schweinsfilet mit cremiger Polenta, Rinderhuft, Pasta mit Bärlauchpesto, Schmelztomaten und Pinienkernen zu bieten. Verbringt mit euren Liebsten einen gemütlichen und lustigen Tag in der Südrast Dreiländerecke. Nach dem Glas Prosecco zur Einstimmung, wartet das herrliche Buffet auf euch, ein guter Wein dazu – und am Ende runden die Petit fours alles perfekt ab. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Swingtime Quartett. Auch Kinder sind natürlich herzlich willkommen: Bis zu einem Meter Körpergröße essen sie sogar gratis! Im tollen Spieleparadies können sie sich zudem so richtig austoben.

Ein tolles Buffet, das keine Wünsche offen lässt in der Südrast Dreiländerecke. © Südrast Dreiländerecke Gemüse, so weit das Auge reicht: Oliven, Melanzani, Paprika und noch vieles mehr. © Südrast Dreiländerecke Köstliche Salate erwarten euch beim Brunch in der Südrast Dreiländerecke. © Südrast Dreiländerecke Muscheln, Garnelen und Scampi ... © Südrast Dreiländerecke aber auch klassisch feinen Mozzarella mit Tomaten gibt es hier. © Südrast Dreiländerecke Für die SalatliebhaberInnen gibt es Kraut-, Karotten-, Gurken- oder Kartoffelsalat und mehr. © Südrast Dreiländerecke Von allerlei Süßem für Gaumen und Augen ... © Südrast Dreiländerecke zu den unwiderstehlichen Petit fours - ein klassisches Feingebäck der französischen Küche. © Südrast Dreiländerecke

Vielseitige Südrast Dreiländerecke

Das Restaurant hat täglich von 6.30 bis 22 Uhr geöffnet und steht mit einer großen Speiseauswahl für euch bereit. “Die Gerichte werden saisonal und individuell angepasst”, so Birgit Gschwenter. Egal ob scharf, deftig oder leicht, vegetarisch, vegan oder kalorienarm – beim warmen Buffet der Südrast Dreiländerecke findet jeder Gaumen seine Freude. Auch ein kaltes Buffet mit knackigen Salaten aus der Region und Jogurt, verfeinert mit frischen Früchten, wartet auf euch. Wer gerne Süßes mag, der kommt bei der Südrast auch nicht zu kurz: Hausgemachte Strudelvarianten und Fruchtschnitten sowie hausgemachte Schaumrollen und typische Spezialitäten aus der Region, wie der “Kärntner Reindling”, erwarten euch. Nimm Platz auf der großzügigen Terrasse und genieße zudem den tollen Blick auf Kärntens Berglandschaft! Aber jetzt heißt es erstmal: Rechtzeitig reservieren, damit euer Platz beim großen Frühlingsbrunch am 26. März gesichert ist!

Hier könnt ihr einen Blick auf das tolle Buffet beim Frühlingsbrunch werfen!