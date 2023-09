Verzögerung der Klimaziele GLOBAL 2000-Appell: "Verhandlungen zum Erneuerbaren-Wärmegesetz nicht weiter verzögern" Steiermark - Beim heutigen Wirtschaftsausschuss stand das Erneuerbaren-Wärmegesetz nicht auf die Tagesordnung und verzögert somit weiterhin die Verhandlungen. Der Landtagsklub der Grünen Steiermark appelliert, weiter daran zu arbeiten, bis ein Umdenken stattfindet. von Nina Fábián 3 Minuten Lesezeit (405 Wörter) SYMBOLFOTO © BKA / Dragan Tatic

Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 zeigt sich enttäuscht darüber, dass das Erneuerbaren-Wärmegesetz beim heutigen Wirtschaftsausschuss nicht auf die Tagesordnung gekommen ist und die Verhandlungen damit weiter verzögert werden: „Wir appellieren an die Verhandler das große Ganze zu sehen und keine unüberwindbaren Hindernisse aufzubauen. Es braucht jetzt Einigkeit dazu, die gesetzlichen Grundlagen für eine klimafreundliche Wärmeversorgung zu schaffen. Jede Verzögerung verunsichert die Menschen, verursacht hohe Treibhausgasemissionen und hält uns weiter in der Abhängigkeit von ausländischen Gaslieferungen. Das kann niemand wollen,“ fordert Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

Verzögerung der Klimaziele

Derzeit verhandeln ÖVP, SPÖ und Grüne über das Erneuerbaren-Wärmegesetz (EWG). Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 weist darauf hin, wie wichtig ein rascher Beschluss für die Bevölkerung ist. Damit rund 500.000 Ölheizungen und 900.000 Gasheizungen allein in privaten Wohnungen geplant und koordiniert getauscht werden können und der Fernwärmeausbau in großen Städten wie Wien, Graz und Linz vorankommt, braucht es jetzt eine gesetzliche Basis. „Jede weitere Verzögerung schadet den Menschen und behindert die Erreichung der Klimaziele. Wir appellieren daher an alle Verhandler:innen dem Fortschritt nicht länger im Weg zu stehen und eine klimafreundliche Wärmeversorgung für alle Menschen in Österreich einen großen Schritt vorwärts zu bringen,“ so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

Zukunft der Nation

„Wie rückwärtsgewandt und zukunftsvergessen kann ein Parteichef sein?“, nutzte die Grüne Europasprecherin Landtagsabgeordnete Lara Köck ihre Wortmeldung in der heutigen Landtagsdebatte zum Europabericht für eine Stellungnahme zur „Zukunftsrede der Nation“ von ÖVP-Chef Karl Nehammer. Konkret hinterfragte Köck Nehammers Festhalten am Verbrennungsmotor in Bezug auf die Mitgliedschaft der Steiermark in der europäischen „Allianz der Automobilregionen“.

Weiter machen

In einer Presseaussendung vom Landtagsklub der Grünen Steiermark heißt es: “Die Steiermark spielt dabei eine tragende Rolle. Allen voran mit den großen Playern Magna und AVL, aber auch mit den vielen innovativen Klein- und Mittelbetrieben, die den Wandel als Chance erkannt und sich in der Automobilbranche einen Namen gemacht haben. „Nahezu alle großen Automobilkonzerne haben angekündigt, in absehbarer Zeit keine Verbrennungsmotoren mehr zu produzieren und sehen die Zukunft in der Elektromobilität“, so Köck. Sie appellierte an die Landespolitik, „gemeinsam weiter daran zu arbeiten, dass flächendeckend da Verständnis da ist, dass dieser Wandel stattfindet. Unabhängig davon, ob ein Bundeskanzler am Verbrennungsmotor festhalten will oder nicht“.