Mann erstattete Anzeige Verstorbene Frau bestohlen: 24-Stundenhilfe soll wertvolle Ringe entwendet haben Villach - Ein 76-jähriger Mann aus Villach erstattete heute gegen seine damalige 24-Stundenhilfe Anzeige. Laut ihm soll diese zehn Ringe aus der Schmuckschatulle seiner verstorbenen Frau gestohlen haben. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (61 Wörter) SYMBOLFOTO

Am heutigen Dienstag gegen 10 Uhr erstattete ein 76-jähriger Mann aus Villach Anzeige, dass er von der damaligen 24-Stundenhilfe, eine 50-jährige Frau aus Rumänien, bestohlen wurde. Der 76-Jährige gab an, dass die Rumänin zehn Ringe aus der Schmuckschatulle seiner bereits verstorbenen Frau stahl. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.