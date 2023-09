Es wird heiß Playoff Finale in Klagenfurt: KAC U18 spielt um den Meistertitel Klagenfurt - Der Eishockey Club KAC U18i spielt am Mittwoch, 15. März 2023, gegen UTE Budapest um den Meistertitel. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 18 Uhr. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (97 Wörter) © Montage: 5min.at/ zVg EC-KAC

Die Eishockey-Mannschaft KAC U18i kämpfen wie die Löwen. Am Mittwoch, 15. März 2023, spielen sie im Finale gegen Budapest.

Meistertitel zum Greifen nah

Es ist das Spiel 5 um den Meistertitel. Am Mittwoch, 15. März um 18 Uhr treffen in der Heidi Horten Arena in Klagenfurt. auf den UTE Budaspest. Im fünften Spiel in den Playoff es geht um den Meistertitel 2022/23. Die Mannschaft U18 international des KAC spielt mit den Trainern Roger Öhmann und Peter Kasper. In der Serie steht es 2:2. Der Eintritt ist frei. Die Spieler des KAC U18i freuen sich über zahlreiche Besucher.