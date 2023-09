Arbeitsunfall

Am Kopf verletzt: Mann stürzte aus drei Metern Höhe von Leiter

Villach - Am heutigen Dienstagvormitag kam es zu einem Arbeitsunfall in Villach. Ein Mann stürtze von einer Leiter drei Meter auf ein dahinterliegendes Grab. Er zog sich Verletzungen am Kopf zu.

