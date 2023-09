Im Bus gestürzt Fahrt zur Schule endete für Bub (11) im Kranken­haus Klagenfurt - So hatte der 11-jährige Schüler die Fahrt zur Schule heute nicht vorgestellt: Als der Bus anhielt und wieder weiterfuhr, stürzte der Schüler zu Boden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) © 5min.at

Wie jeden Morgen fuhr auch heute der Postbus um 7.30 Uhr die St. Veiter Straße entlang. Bei einem Schutzweg hielt der 37-jährige Busfahrer, weil eine Person die Straße überqueren wollte. Kurz darauf setzte der Lenker zur Weiterfahrt an. Plötzlich hörte er ein Kind rufen, dass jemand gestürzt sei. Sofort hielt der Busfahrer wieder an, da sah er den 11-jährigen Schüler am Boden. Beim Anfahren des Busses dürfte der Schüler im Mittelgang zu Sturz gekommen sein. Laut Angaben der Polizei habe der Fahrer vom Sturz nichts mitbekommen. Der 37-Jährige half den Jungen wieder auf die Beine und verständigte die Rettung. Er wurde ins ELKI Klagenfurt gebracht.