Fahrzeuge stark beschädigt Zwei Verletzte nach Frontalkollision in Kurve St. Ruprecht an der Raab - Dienstagnachmittag, 14. März 2023, kollidierten ein 47-jähriger Auto-Lenker und eine 48-jährige Lenkerin frontal. Beide Personen wurden leicht verletzt, die Fahrzeuge stark beschädigt. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) SYMBOLFOTO © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Kurz nach 13 Uhr fuhr der 47-jährige Oststeirer mit seinem Auto am sogenannten Wolgaweg bei Unterfladnitz von der L361 kommend in Richtung Süden bzw. Neudorf. Im Bereich einer unübersichtlichen Kurve kam es schließlich aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision mit dem Auto einer 48-jährigen Frau. Sie stammt ebenso aus dem Bezirk Weiz und war auf der schmalen Gemeindestraße in die entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen. Beide Lenker befanden sich alleine im Fahrzeug und erlitten jeweils leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz sorgte für die medizinische Erstversorgung und verbrachte beide Personen ins LKH Weiz. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Straße gesperrt

Rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Ruprecht an der Raab sowie Kühwiesen standen für die Aufräumarbeiten im Einsatz. Der betroffene Straßenabschnitt war in dieser Zeit für den gesamten Verkehr gesperrt. Ein durchgeführter Alkotest mit den beiden Lenkern verlief negativ. Die polizeilichen Erhebungen werden von der Polizeiinspektion St. Ruprecht an der Raab geführt.