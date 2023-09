Trotz mehrerer Warnungen Fiese Betrugs­masche: Kärntnerinnen über­wiesen Geld an "Finanz­amt" Wolfsberg/Klagenfurt - Die Fake-SMS im Namen des Finanzamts sind bereits seit einiger Zeit Thema. Immer wieder wurde davor gewarnt, den Aufforderungen in der Nachricht nicht nachzugehen. Zwei Kärntnerinnen fielen allerdings auf die Betrugsmasche herein und überwiesen mehrere hundert Euro. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (205 Wörter) © Pexels/Andrea Piacquadio Artikel zum Thema Achtung: Hinter dieser SMS steckt eine fiese Betrugs­masche"Ihr Hausrat wird ge­pfändet": Fake-SMS im Namen des Finan­zamts im Um­lauf

Bei einer Nachricht des Finanzamts zu einer offenen Steuerschuld kommt wohl jeden das Bangen. Mit dieser Masche versuchen Betrüger derzeit vermehrt die Kärntner in die Falle zu locken. Immer wieder wurde von den Fake-Sms im Namen des Finanzamts gewarnt. 5 Minuten berichte. Nun wurden gleich zwei Kärntnerinnen Opfer des “Finanzamt”-Betrugs.

Betrug erst später bemerkt

Am 4. März erhielt die 28-jährige Wolfsbergerin die Betrugsnachricht, sie sollte eine offene Steuerschuld beim angeblichen “Finanzamt” in der Höhe von mehreren hundert Euro begleichen. Sie schenkte der SMS Glauben, immerhin hatte sie gerade erst ihren Lohnsteuerausgleich gemacht. So kam es, dass die 28-Jährige den offenen Betrag unverzüglich überwies. Erst nachdem das Geld überwiesen wurde, erfuhr das Opfer, dass aktuell haufenweise solcher Fake-Nachrichten im Umlauf sind.

Klagenfurterin überwies mehrere hundert Euro

Ein weiterer Fall wurde bei der Polizeiinspektion Ferlach angezeigt. Dieses Mal wurde eine 57-jährige Klagenfurterin Opfer des Betrugs. Auch sie hatte eine SMS im Namen des Finanzamts erhalten. Ohne viel zu zögern, kam sie der Aufforderung nach und überwies über den Zahlungslink mehrere hundert Euro. Erst Tage später bemerkte sie, dass die Aufforderung eine Fake – Nachricht war. Ihr entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.