Spray-Attacke auf Klagenfurter Straßenreinigung Klagenfurt von Sabrina Tischler

In der Nacht von gestern, dem 13. März, auf heute machte sich ein bislang unbekannter Täter an der Hausmauer des Stützpunktes Straßenreinigung des Magistrats Klagenfurt zu schaffen. Er dürfte zwischen 19 und 3.30 Uhr nachts die Mauer mit einem schwarzen Spray verunstaltet haben. Es entstand ein Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe.