"Versorgungssicherheit steht am Spiel" Grüne & KPÖ üben scharfe Kritik wegen Personalmangel im Pflegebereich Steiermark - Die drohende Schließung der Pulmologie am LKH Graz hat heute den Landtag beschäftigt. Laut der KPÖ soll neben der allgemeinen pneumologischen Ambulanz und den verschiedenen Spezialambulanzen, auch die Intensivstation der Abteilung, die Respiratory Care Unit, von der Schließung betroffen sein. von Nina Fábián 4 Minuten Lesezeit (491 Wörter) SYMBOLFOTO © Klaus Nielsen/Pexels Artikel zum Thema KPÖ: "Schluss mit der Zwei-Klassen-Medizin!"

Von einem „Trauerspiel in unendlich vielen Akten, die sich ständig wiederholen“ sprach Klubobfrau Sandra Krautwaschl (Grüne) heute im Landtag, was die vielen Hiobsbotschaften der letzten Tage und Woche betrifft, zuletzt die Meldung der bevorstehenden Schließung der Lungen-Abteilung am LKH Graz. Die KPÖ spricht von einem „Gesundheitskahlschlag“ und sieht in den dramatischen Entwicklungen rund um die Pulmologie ein weiteres Symptom der gescheiterten Gesundheitspolitik der Landesregierung, die einer grundlegenden Kurskorrektur bedarf.

“Versorgungssicherheit steht am Spiel”

„Die aktuellen Geschehnisse sind ein weiteres Armutszeugnis für die Lernfähigkeit in der steirischen Gesundheitspolitik, ein weiterer trauriger Puzzlestein in einer langen und nicht enden wollenden Kette des gesundheitspolitischen Versagens in der Steiermark“, kritisierte Krautwaschl Landesrätin Bogner-Strauß. Die Vorwürfe der Grünen lauten: Probleme werden schöngeredet, Lösungsvorschläge von Seiten des Gesundheitspersonals ignoriert und die betroffenen Mitarbeiter vor vollendete Tatsachen gestellt. Nicht zuletzt wird die Bevölkerung nicht ausreichend informiert: „Probleme werden verschärft, anstatt dass sie gelöst werden. Das ist eine wirkliche Bankrotterklärung der Landesregierung! Mittlerweile steht nicht nur die Versorgungssicherheit am Spiel – es steht auch das Vertrauen der Bevölkerung auf dem Spiel!“

Doppelt so viele Kündigungen bei Pflegepersonal

Klubobfrau Krautwaschl erinnerte daran, dass es vor allem der Personalmangel ist, der das Gesundheitssystem in Gefahr bringt. Aus einer aktuellen Anfragebeantwortung geht hervor, dass sich die Zahl der Kündigungen von Pflegekräften von 2020 bis 2022 mehr als verdoppelt hat. „Die steirische Gesundheitspolitik hat es seit vielen, vielen Jahren verabsäumt dafür zu sorgen, dass genug Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte da sind und unter guten Bedingungen arbeiten können“, so Krautwaschl, die in ihrer Rede auch von Gesprächen mit Menschen berichtete, die in der Lungen-Abteilung arbeiten: „Sie fühlen sich wie Schachfiguren, die beliebig hin und her geschoben werden. Mit diesen hochqualifizierten Menschen kann man nicht einfach herumjonglieren!“

Vertrauen wird verspielt

Auch die KPÖ nennt den Personalmangel im Pflegebereich als Grund für das Versagen: „Pflegende fliehen vor der ständig zunehmenden Arbeitsverdichtung und der mangelnden Dienstplansicherheit in andere Bereiche oder verlassen die Gesundheitsbranche völlig. Die Probleme wurden in der Vergangenheit von den politisch Verantwortlichen Bogner-Strauß und Drexler kleingeredet. Der Bevölkerung und dem Landtag werden die – teilweise schon lange geplanten – Schließungen und Kürzungen stets überfallsartig und kurzfristig mitgeteilt. Diese Vorgehensweise ist weder transparent noch demokratisch und zudem wenig wertschätzend gegenüber dem betroffenen Gesundheitspersonal. So verspielt man jedes Vertrauen unter den Beschäftigten und der Bevölkerung“, so KPÖ-Landtagsabgeordneter Werner Murgg.

Er fordert die zuständige Gesundheitslandesrätin Bogner-Strauß auf, die Karten endlich auf den Tisch zu legen: „Die Menschen haben ein Recht darauf, zu wissen, was mit ihrem Gesundheitssystem passieren wird. Die Landesregierung hält trotz allem an ihrem Zusperr- und Zusammenlegungskurs fest, spricht diese Pläne aber nie offen aus, sondern lässt die Zustände sukzessive dramatischer werden, um Angebotsreduktionen und Ausdünnungen als notwendige Reaktionen zu verkaufen. Mit diesem Spiel muss endlich Schluss sein!“