Bereits zum dritten Mal binnen einer Woche kam es zu Bombendrohungen an Kärntner Schulen. Einmal war die St. Veiter Berufsschule, einmal der Schulkomplex der Pädagogischen Hochschule in Klagenfurt Opfer einer solchen Drohung. Schließlich ist zudem noch eine Bombendrohung am heutigen Dienstag, dem 14. März, am slowenischen Gymnasium in Klagenfurt eingelangt. Tausende Schüler müssten wegen der angedrohten Gefahr evakuiert werden. Die Polizei ermittelt nun nach dem oder die Täter. Zahlreiche Schüler werden zu den Vorfällen befragt, heißt es auf Anfrage von 5 Minuten.

Haftstrafe bis zu 10 Jahre

Die Polizei nimmt die Bombendrohungen durchaus ernst. “Das ist kein Spaß! Ein derartiges Gefährdungsdelikt wird von der Staatsanwaltschaft angezeigt und mit einer Haftstrafe bedroht”, warnt Waltraud Dullnig, Polizeipressesprecherin. Betrifft eine derartige Drohung 500 bis 1.000 Menschen oder mehr, was bei den Vorfällen an den Schulen der Fall ist, drohte eine Haftstrafe bis zu zehn Jahre. “Dann ist der Strafbestand des Landzwangs gegeben”, fügt Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Kitz hinzu. Allerdings trifft die Haftstrafe von bis zu zehn Jahre nur auf Erwachsene zu. Wenn Jugendliche die Taten begannen haben, dann würde es erstens keine Untergrenze geben und die Obergrenze wäre halbiert, es wären also maximal fünf Jahre.

Hohe Einsatzkosten kommen auf Täter zu

Wenn die Täter ausgeforscht werden, erwartet sie nicht nur eine lange Haftstrafe, nein, es kommen auch horrende Kosten auf sie zu. “Die gesamten Einsatzkosten werden dem oder die Täter verrechnet – und das kann richtig teuer werden”, weiß Polizeisprecherin Waltraud Dullnig. Immerhin waren Sprengstoff kundige Organe, Spürhunde, Polizeihubschrauber sowie zahlreiche Polizeibeamte vor Ort. Die Kosten für sämtliche Einsatzkräfte muss der Täter also übernehmen. “Die Verantwortlichen sollten sich das in Zukunft wirklich gut überlegen”, appelliert Dullnig abschließend.