Glück im Unglück

Passant entdeckte Waldbrand: Feuerwehr konnte Schlimm­eres verhindern

Gratwein-Straßengel - Am heutigen Dienstag geriet aus unbekannter Ursache ein Waldstück in Eisbach-Rein in Brand. Der Brand konnte dank der präzisen Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Eisbach-Rein und der Drohnenunterstützung der FF Stiwoll, unter Kontrolle gebracht werden.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (226 Wörter)