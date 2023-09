Viertes Playoff-Duell Derby-Spiel: KAC gewinnt mit 3:1 Klagenfurt - Die Best-of-seven-Serie geht weiter. Beim vierten Playoff-Duell war der VSV beim KAC zu Besuch. Mit 3:1 geht der KAC heute Abend als Sieger vom Eis. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (147 Wörter) © VSV/Krammer

Nach bereits drei Playoff-Spielen steht die Bilanz der Best-of-seven-Serie zwischen KAC und VSV 2:1. Am heutigen Freitag steigt das vierte Derby zwischen den Rotjacken und den Adlern. Bereits zwei Minuten nach dem Spielstart pfefferte Maximilian Rebernig den Puck in das Netz der Klagenfurter. Mehrere Male nahmen die Eishockey-Spieler das Tor der jeweils anderen Mannschaft unter Beschuss – allerdings ohne Erfolg. Erst im zweiten Drittel gelang es Matt Fraser, die Scheibe ins Tor zu schießen und erzielte somit den 1:1-Ausgleich für den KAC in der 26. Minute.

Sieg für den KAC

Die Klagenfurter Eishalle bebt vor lauter Jubelschreie: Im letzten Drittel in der 47. Minute schießt Niki Kraus das 2:1 für den KAC. Kurz vor Ende dann das nächste Tor für den KAC geschossen von Manuel Ganahl. Der KAC geht heute als Sieger vom Eis. In der Best-of-seven-Serie steht es somit 3:1 für den KAC.