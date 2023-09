Bolzen steckte im Auto 19-Jähriger schoss mit Armbrust um sich Klagenfurt - Ein 19-Jähriger schoss im September 2022 mit einer Armbrust in seinem Garten herum. Ein Armbrustbolzen blieb dabei im Auto eines 36-Jährigen stecken. Gegen den 19-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (111 Wörter) © pexels.com

Am 13. September 2022 zeigte ein 36-jähriger Klagenfurter eine Sachbeschädigung an seinem Auto an. In seinem Fahrzeug steckte ein zirka 20 Zentimeter langer Armbrustbolzen mit Metallspitze. Dieser bohrte sich rund zwei Zentimeter tief in die Karosserie des Autos.

Waffenverbot für 19-Jährigen

Nach umfangreichen Erhebungen der Beamten der Polizeiinspektion Maria Saal konnte ein 19-jähriger Klagenfurter ausgeforscht werden. Der junge Mann zeigte sich geständig, legal die Armbrust gekauft und damit in seinem Garten herum geschossen zu haben. Dass sich dabei ein Bolzen in das Auto des späteren Opfers verirrte, habe er nicht mitbekommen. Gegen den 19-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.