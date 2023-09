Verdacht auf Rauchgasvergiftung Nach Küchen­brand: Eine Person im Kranken­haus Hüttenberg - Am späten Nachmittag brach heute, dem 14. März, in der Gemeinde Hüttenberg ein Küchenbrand aus. Eine Nachbarin reagierte schnell und löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Arnoldstein

Gegen 17.45 Uhr ging bei der Freiwilligen Feuerwehr Knappenberg ein Alarm ein: In einer Küche in Untergossen war ein Brand ausgebrochen. Durch das rasche Eingreifen einer Nachbarin konnte Schlimmeres verhindert werden. Schnell reagierte sie und löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher. Nach der Lageerkundung konnte die Florianis schließlich Brand-Aus geben. “Mittels Druckbelüfter wurden die stark verrauchten Räume rauchfrei gemacht”, berichtet die FF Knappenberg. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 19 Uhr rückten die Florianis wieder ins Rüsthaus ein.