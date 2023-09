Ermittlungserfolg Zeitungs­ständer & Kassen auf­gebrochen: Polizei forschte Täter aus Völkermarkt - Ermittlungserfolg für die Polizeiinspektion St. Kanzian und Eberndorf. Im Dezember wurden mehrere Zeitungsständer aufgebrochen. Nun konnte der Dieb gestellt werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © Cherokee4/ #312658279 /stock.adobe.com

Anfang und Mitte Dezember 2022 begann ein Täter mehrere Einbruchsdiebstähle an sämtlichen Zeitungsständern samt Kassen im Raum Wasserhofen und Kühnsdorf. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten der Polizeiinspektion St. Kanzian und Eberndorf einen 20-Jährigen aus Völkermarkt als Täter ausforschen. “Im Zuge einer freiwilligen Nachschau an der Wohnadresse des 20-Jährigen konnten am Grundstück eine große Anzahl an aufgebrochenen bzw. aufgebohrten Zeitungskassen sichergestellt werden”, berichtet die Polizei. Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht genau bekannt. Der 20-Jährige zeigte sich bei den Einvernahmen geständig.