Donner/Haberl Auf Olympia Kurs: Neues Team im 470 Segel Weltcup Klagenfurt - Die Klagenfurterin Rosa Donner, regierende Junioren Weltmeisterin und Junioren Vizeeuropameisterin im Olympischen 470, segelt ab sofort mit Niklas Haberl (OÖ/Mondsee) als Vorschoter. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) © Florian Feichstädter, kk

„Mitte Dezember sagte mir mein bisheriger Vorschoter Sebastian, dass er sich künftig mehr auf seine Ausbildung konzentrieren möchte und natürlich akzeptierte ich seine Entscheidung. Wir entschieden im Jänner nochmals in Lanzarote zu trainieren, damit ich Zeit habe einen neuen Vorschoter zu finden. Dafür danke ich ihm natürlich sehr.“, erzählt Rosa.

Olympia im Auge

Mit ihrem Trainer Florian Reichstädter wurden alle Möglichkeiten über einen Österreichischen Ersatz besprochen. Eine Zwischenlösung mit einem „Nichtösterreicher“ kam weder für den Österreichischen Segel Verband noch für die junge Seglerin in Frage – das Ziel Olympia steht klar im Vordergrund. „Im Februar trainierte ich bereits mit Niklas Haberl in Lanzarote, wir kamen gut zurecht, wissen aber, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben.“, sind sich die beiden Youngsters einig. Die Zwei kennen einander seit der 420 Jugend und hatten auch schon in den Jahren 2020 und 2021 im 470 eine Trainingsgemeinschaft.

Weltcup Anfang April

„Niklas Haberl (geb. 2000) wurde 2021 Junioren Weltmeister und Junioren Europameister im 470, danach wechselte er in den 49er. Da sein Partner in Zukunft als Segeltrainer arbeiten möchte hat hier Fortuna eine perfekte Lösung geliefert.“, fasst Mario Donner zusammen. Rosa konzentriert sich nun ganz auf die neue Herausforderung: „Bis zehnten März trainierten wir in Lanzarote und am 20. März geht’s nach Palma / ESP zum Reviertraining für den Weltcup in Palma der Anfang April startet. Die weiteren wichtigen Events im Frühsommer sind dann der Weltcup in Hyeres / FRA und die Europameisterschaft in San Remo /ITA“.