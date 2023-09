Christian Jaser „Auf den Dächern Europas": Vorlesung an der Uni Klagenfurt Klagenfurt - Das Rektorat der Universität Klagenfurt lädt am 23. März 2023 um 17 Uhr im Hörsaal 3 zur Antrittsvorlesung von Christian Jaser ein. Er ist seit Jänner 2021 Universitätsprofessor für Mittelalterliche Geschichte und Historische Grundwissenschaften. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (183 Wörter) © 5min.at

In seinem öffentlichen Vortrag beleuchtet Christian Jaser ein bisher wenig erforschtes Phänomen der alpinen Verkehrsgeschichte des Mittelalters: Hospize auf den Passhöhen. Ausgehend von den zeitgebundenen Verkehrsbedingungen im Hochgebirge werden die über den gesamten Alpenbogen verteilten Passhospize vergleichend in den Blick genommen. Zugleich geht es auch um die Frage, wie diese spezifische Lebensform auf den Dächern Europas zeitgenössisch wahrgenommen wurde. Im Fluchtpunkt des Vortrags steht das Erkenntnispotenzial dieser verkehrsinfrastrukturellen Nadelöhre für eine transalpine Verflechtungsgeschichte des Mittelalters.

Christian Jaser

Christian Jaser studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und an der Humboldt-Universität zu Berlin. An Letzterer war er von 2003 bis 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter für Mittelalterliche Geschichte und später für Geschichte der Frühen Neuzeit. Nach seiner Promotion im Jahr 2011 arbeitete er zwei Jahre am Projekt „Der mittelalterliche Zweikampf“ an der Technischen Universität Dresden. Zudem war er 2017/2018 Junior Fellow am Historischen Kolleg in München. 2020 wurde ihm der Preis der Humboldt-Universität für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Mittelalterlichen Geschichte verliehen. Von 2019 bis 2020 vertrat er dort den Lehrstuhl für Geschichte des Mittelalters.

Christian Jaser © aau/photo riccio