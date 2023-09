Neuer Sommerflugplan Ab in den Süden: Airport Klagenfurt präsentiert neue Sommer-Flugziele Klagenfurt - Sommer, Sonne, Strand und Meer! Ryanair präsentierte heute, 15. März, ihren neuen Flugplan für Klagenfurt für den Sommer 2023. Drei neue Verbindungen sind geplant. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (134 Wörter) © pixabay.com

Von Klagenfurt nach…? Insgesamt bietet Ryanair im Sommer drei neue Ziele an. Darunter zwei neue Verbindungen nach Alicante und Mallorca, sowie eine Verlängerung der bestehenden Winter Route nach London. Nähere Infos folgen.

Ryanair Sommerflugplan für Klagenfurt 2023 3 Strecken inklusive 3 neuer Sommerrouten nach Alicante, Mallorca & London

14 wöchentliche Flüge

100 % Wachstum zum Sommer 2022

95+ Arbeitsplätze in der Luftfahrt

Im Sommer bietet Ryanair insgesamt 14 wöchentliche Flüge an – um 100 Prozent mehr als im Sommer 2022. “Kärntner erhalten dadurch eine große Auswahl bei der Buchung ihres wohlverdienten Sommerurlaubes, während gleichzeitig sowohl der wichtige Incoming-Tourismus zunimmt als auch die Beschäftigung in Kärnten steigt”, wird bei der Pressekonferenz verkündet. Insgesamt rund 1,9 Milliarden investiert Ryanair in Regionalflughäfen in Österreich.

Buchung ab sofort möglich

Jetzt heißt es schnell sein: Die Flüge können ab sofort gebucht werden. Die Tarife beginnen bereits bei 29,99 Euro pro Strecke für Reisen bis Oktober 2023. Mehr dazu hier.