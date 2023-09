Für die ganze Familie Frühlings­gefühle: Das erwartet euch am Ostermarkt in Klagenfurt Klagenfurt - Der größte Ostermarkt im Alpen-Adria-Raum bietet auch heuer wieder allen Besuchern ein tolles Frühlingsambiente mitten im Herzen der Altstadt. Dieses Programm erwartet dich. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (317 Wörter) © 5min.at

Am heutigen Mittwoch, 15. März 2023, lud Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) zu einer Pressekonferenz rund um den Ostermarkt 2023 ein. Als Gesprächspartner mit dabei waren auch Wirtschaftsreferent Stadtrat Max Habenicht (ÖVP), Tourismusverband Klagenfurt Geschäftsführung Helmuth Micheler, Vorsitzender des Tourismusverbandes Klagenfurt Adolf Kulterer, Klagenfurt Marketing Geschäftsführung Inga Horny und Marktkoordinator Alexander Adamitsch. Auch 5 Minuten war für euch vor Ort mit dabei. Dieses Programm erwartet euch.

Traditionell und modern

Von 23. März 2023 bis 8. April 2023 öffnet der Ostermarkt in Klagenfurt am neuen Platz, sowie in der Innenstadt wieder seine Pforten. Täglich von 9 bis 19 Uhr können sich Besucher vom Frühlingsambiente und vielen kulinarischen Köstlichkeiten verzaubern lassen. Die feierliche Eröffnung findet am 23. März um 10 Uhr statt. Insgesamt 34 Aussteller erwecken vom traditionellen bis zum modernen Kunsthandwerk eine farbenfrohe Frühlingsoase. Unter dem Motto: “Tradition leben und nicht nur präsentieren” wird in diesem Kontext auch mit der Kirche zusammengearbeitet. Ostern ist der Sprung in den Frühling und den Sommer. Der Markt dient als gute Ergänzung zum Handelsangebot. “Es ist wichtig für den Tourismus, ein komplettes Programm über das ganze Jahr zu haben. Es gibt keine vergleichbaren Märkte. Die Vorfreude auf Ostern ist groß und es lohnt sich vorbeizuschauen”, so Adolf Kulterer.

Intensives Kinderprogramm

Des Weiteren soll es heuer wieder mehr Programm für Kinder geben. “Rico’s Osterzirkus und Osterspiele” stehen am Plan. Auch für Pony reiten und Fahrgeschäfte bleibt genügend Zeit. Sogar Bungee jumping ist dabei. ” Von 27. bis 31. März werden jeden Tag vier Osternester versteckt mit Geschenken. Dort vorzufinden sind auch City Zehner und City Arkaden Gutscheine”, erklärt das Stadtmarketing Klagenfurt.

Osterhasen-Familie zum Bestaunen

Im Zentrum des Ostermarktes gibt es ein Osternest mit 23 Metern Durchmesser zu bestaunen. Ebenfalls wird auch die Riesen-Osterhasen-Familie vor dem Rathaus zu bewundern sein und der beliebte Selfie-Point kann am heurigen Ostermarkt auch wieder genutzt werden.

So sieht das Osterprogramm aus: Donnerstag, 30. März:

10 Uhr Palmbuschbinden am Neuen Platz

11.30 Uhr Palmsegnung am Neuen Platz Sonntag, 2. April:

10 und 14.30 Uhr Palmsegnung am Domplatz

14 Uhr Palmeselumzug am Neuen Platz

16 Uhr Passionskonzert in der Domkirche Donnerstag, 6. April:

12 Uhr Fastensuppenessen am Neuen Platz Freitag, 7. April:

14.50 Uhr Meditative Harfenmusik in der Domkirche

15 Uhr Kinderkreuzweg am Keuzbergl Samstag, 8. April:

9 Uhr Speisesegnung am Benediktinermarkt

20 Uhr Feier der Auferstehung in der Domkirche Sonntag, 9. April:

10 Uhr Große Festmesse