"Erfolgreich in die Zukunft" Kelag will Milliarden in die Energie­infra­struktur investieren Kärnten - 100 Jahre Kelag: Im Jänner 1923 wurde das Unternehmen unter dem Namen Kärntner Wasserkraftwerke AG gegründet - die Vision ist bis heute die selbe geblieben. So plant die Kelag zukünftig eine Milliarden-Investition in die Energiewende. von Anja Mandler 4 Minuten Lesezeit (524 Wörter) © 5min.at

Das besondere Firmenjubiläum war Anlass für ein Pressegespräch, um zurückzublicken und über die gegenwärtigen und kommenden Herausforderungen zu informieren. 5 Minuten war für euch heute vor Ort mit dabei. Zu Beginn gab es eine kurze Zeitreise. Die Gründungsväter übertrugen dem Unternehmen vor 100 Jahren zwei wichtige Aufgaben: Die Erzeugung von Spitzenstrom und den Bau von Stromleitungen, um Kunden ausreichend und sicher mit Strom zu versorgen. “Beide Aufgaben hat die Kelag trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in den 1920er Jahren rasch umgesetzt”, erläutert Manfred Freitag, Sprecher des Vorstandes der Kelag.

Manfred Freitag, Sprecher des Vorstandes der Kelag. © 5min.at

Die von den Gründungsvätern definierten Aufgaben des Unternehmens gelten bis heute. “Zu den Kernaufgaben sind im Lauf der Jahrzehnte weitere Geschäftsaktivitäten gekommen“, sagt Danny Güthlein, Mitglied des Vorstandes der Kelag. „So wurden weitere Wasserkraftwerke errichtet und erworben, auch außerhalb Kärntens. Die Kelag investiert in Österreich und im benachbarten Ausland in die Stromerzeugung aus PV und Windkraft und ist im Wärmegeschäft aktiv, denn Klimaschutz endet nicht an den nationalen Grenzen. Die Kelag Energie & Wärme ist heute der größte Wärmeanbieter in Österreich auf der Basis von industrieller Abwärme und Biomasse mit 85 Fernwärmenetzen und rund 900 Heizzentralen.“

Danny Güthlein, Mitglied des Vorstandes der Kelag. © 5min.at

Kelag plant Milliarden-Investitionen in die Energiewende

Die Eigentümer der Kelag, das Land Kärnten, RWE und der Verbund haben für die Kelag eine klare Strategie definiert, sagt Gilbert Isep, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kelag. „Für ein ökologisches und sicheres Energiesystem brauchen wir einen ausgewogenen Ausbau der Nutzung von Wasserkraft, PV und Windkraft. Und wir müssen parallel in eine hochwertige und zuverlässige Netzinfrastruktur investieren, um die Kundinnen und Kunden ausreichend und sicher mit erneuerbarer Energie versorgen zu können. Die Kelag wird in den nächsten Jahren Milliarden in die Energieinfrastruktur investieren und nennenswerte Beiträge zum Klimaschutz leisten. Diese Investitionen sind eine wirtschaftliche Chance für Kärnten“, betont Isep. „Sie bedeuten Arbeitsplätze und Wertschöpfung in unserem Land und mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten. Die Kelag hat die wirtschaftliche Kraft sowie qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um einen großen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung von morgen zu leisten. So wie vor 100 Jahren brauchen wir heute wieder Pioniergeist. Gemeinsam arbeiten wir an einer Welt, die zu 100 % von erneuerbarer Energie bewegt wird.“

Gilbert Isep, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kelag. © 5min

100-jährige Erfolgsgeschichte

„Die Kelag und ihre Tochtergesellschaften erbringen für die Kunden sehr wichtige Dienstleistungen,“ betont Danny Güthlein. „Wir sorgen für die sichere Versorgung der Kunden mit grüner Energie, verfügen über Erfahrung bei der Nutzung erneuerbarer Energie, tragen ganz maßgeblich zum Klimaschutz und zur Wertschöpfung in Kärnten bei und sind eine relevante Säule von Gesellschaft und Wirtschaft. Kärnten hat die Chance, massiv von der Energiewende zu profitieren und durch den Ausbau erneuerbarer Energien Wertschöpfung, Arbeitsplätze, Versorgungssicherheit und Standortattraktivität für die Industrie zu bieten. Die Kelag blickt auf eine 100-jährige Erfolgsgeschichte gemeinsam mit dem Standort Kärnten zurück und ist bereit, diesen Weg weiterzugehen. Dafür brauche es von allen Beteiligten Mut und den Umsetzungswillen. Mut, wie unsere Gründungsväter mit einer Vision in die Energiezukunft zu gehen.