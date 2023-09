Keine Förderung mehr Kein Budget: Bürgermeister will Lösung für "After Work Markt" finden Klagenfurt - Aufgrund der Sparmaßnahmen fand die Veranstaltungsreihe „After Work Markt“ im heurigen Budget keine Berücksichtigung. Bürgermeister Christian Scheider appelliert daher, gemeinsam eine Lösung zu finden, um den Fortbestand zu sichern. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (182 Wörter) © StadtKommunkation/Krainz

Der „After Work Markt“ ist seit Beginn ein Erfolgsgarant. Das Publikum liebt diese Veranstaltung, die den Benediktinermarkt an den Freitagnachmittagen im Sommer in einen gemütlichen Ort mit kulinarischen Genüssen, DJ- Klängen und Livemusik junger heimischer Bands verwandelt.

Markt soll weitergeführt werden

„Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern“, sagt Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). „Diese Erfolgsgeschichte, die der ehemalige Stadtrat Markus Geiger ins Leben gerufen hat, muss in jedem Fall weitergeführt werden.“ Im aktuellen Budget wurde die Veranstaltungsreihe jedoch nicht mehr berücksichtigt, eine Förderung von 60.000 Euro wird es daher heuer nicht geben. „Dennoch müssen wir alle gemeinsam eine Lösung finden, damit der Afterwork weiterhin gesichert ist“, so der Bürgermeister. In dem Zusammenhang soll es in Kürze ein Treffen geben, zu dem neben dem Bürgermeister auch Vertreter des Stadtmarketings und die Markt- Gastronomen eingeladen sind. „Wir müssen die Gastronomie mit ins Boot holen. Ziel ist es, dass die Wirte, die am Markt vertreten sind, auch einen Beitrag zur Weiterführung der Veranstaltung leisten“, erklärt Scheider.