Nachbarin eilte zu Hilfe

Pfanne mit Butter auf Herd ver­gessen: Zwei Frauen bei Brand verletzt

Hüttenberg - Eine 72-jährige Frau aus der Gemeinde Hüttenberg erwärmte am Dienstagabend Butter in einer Pfanne am Herd in ihrer Küche und vergaß darauf. Die Butter entzündete sich und löste einen Küchenbrand aus.