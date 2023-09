Während der Bauarbeiten Entlastung für Autofahrer: Sonder­tarife in Grazer Park­garagen Graz - Alle Garagen sind während der Bauarbeiten in der Grazer Innenstadt normal erreichbar. Nun gibt es allerdings, für Anrainer und Arbeitende, Sondertarife für Parkgaragen in Zentrum der Stadt. Die Bezahlung erfolgt monatlich. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (138 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Während der Bauarbeiten für die Innenstadt-Entlastungsstrecke sind alle Parkgaragen normal erreichbar. Nun gibt es auch Sondertarife pro Monat, für Anrainer oder Arbeitende, die ihr Auto während der Bauarbeiten dauerhaft in einer Tiefgarage oder auf einem Parkplatz abstellen wollen. Für sie gibt es absofort einige Garagen in der Innenstadt.

Zu den Tarifen

Am Goldbeck-Parking Mariahilferplatz, kostet ein Stellplatz für ein Monat 129 Euro. Allerdings nur für Menschen mit Grazer Hauptwohnsitz. Am Contipark Lendplatz in der Neubaugasse 11, stehen 23 Plätze für je 102 Euro pro Monat zur Verfügung. Bei einem Vertrag für zwölf Monate kostet ein Parkplatz in der Operngarage, in der Hamerlinggasse, 136 Euro. Am GriesPARKplatz steigt man mit 68 Euro bei einem Vertrag für 12 Monate am günstigsten aus. Hier ist allerdings eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 15 Euro fällig.