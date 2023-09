Face-to-face Kommunikation mit Studierenden Tag der offenen Tür: Schnupper rein ins Uni-Leben Klagenfurt - Noch an der Schule und keinen Plan, wie studieren funktioniert? Oder wie breit das Angebot an Studienrichtungen an der Universität Klagenfurt ist? Finde es beim Tag der offenen Tür heraus und schau am 17. März am Campus vorbei! von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (290 Wörter) Werbung Am Campus der Alpe Adria Universität einen Tag lang ins Uni-Leben schnuppern. © Monitorwerbung.at

Rein ins Campusleben – auch wenn’s nur für einen Tag ist! Dieses Angebot sollten am 17. März alle nutzen, die sich für ein Studium an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt interessieren. Von 8 bis 15 Uhr kann man sich beim Tag der offenen Tür Schnuppervorlesungen anhören und an zahlreichen Info-Ständen wichtige Entscheidungshilfen holen. Bei Führungen drehen die Guides gerne mit dir eine Runde durch den Campus und die Bibliothek. Wertvolle Insider-Tipps inklusive. „Diese Face-to-face Kommunikation mit unseren Studierenden und Studienprogrammleitern ist extrem wertvoll. Die Hemmschwelle, Fragen zu stellen, ist viel geringer und man bekommt ein Feeling für das Leben an der Uni. Deshalb ist der Tag der offenen Tür eine wichtige Ergänzung zu unseren Online Info Weeks im Jänner“, betont Katharina Tischler-Banfield von der Universität Klagenfurt.

Beratung in der Uni Lounge

Als weitere Highlights warten neben einem gratis Frühstück auch Tipps rund um die Finanzierung deines Studiums. Wer sich bezüglich der Studienrichtung noch unsicher ist, holt sich am besten Rat bei Studierenden der einzelnen Fachrichtungen. Beispielsweise in der Uni Lounge, wo im Rahmen der Maturantenberatung all deine Fragen beantwortet werden.

Wichtiger Baustein im Marketingmix

Beim Tag der offenen Tür sind natürlich auch deine Freunde, Geschwister oder Eltern herzlich willkommen. Entsprechend breit ist das Marketing aufgestellt. „Wir setzen bewusst auf einen bunten Mix an Informationskanälen. Die LED-Walls von Monitorwerbung Kärnten sind ein wichtiger Baustein in diesem Mix, weil wir damit ganz Kärnten abdecken und auch Meinungsmacher wie Eltern erreichen“, betont Tischler-Banfield. Aktuell laufen die Sujets zum Tag der offenen Tür an 26 Standorten von Monitorwerbung Kärnten, darunter großformatigen LED-Walls an stark frequentierten Straßen in allen Kärntner Bezirken sowie in Schulen.