1,2 Millionen Views "Du Aus­länder": Streit-Video geht auf TikTok viral Spittal an der Drau - Wüste Beschimpfungen wurden dem 27-jährigen Spittaler an den Kopf geworfen, nur wegen des Haltens in einer Gasse. Der TikTok-User nahm das Ganze auf, wie er von der Frau verbal attackiert wurde. Das Video ging auf TikTok viral. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (350 Wörter) Social Media © Screenshot TikTok

Über 83.000 Likes und 1,2 Millionen Views: Dieses TikTok aus Möllbrücke geht derzeit viral. Zu sehen ist niemand in dem Video, aber was darin zu hören ist, schockiert. Eine Frau beschimpfte den 27-jährigen Spittaler bis aufs Letzte. Der Grund: Er hatte in einer Gasse gehalten, um seine Kunden zu beliefern.

“Schleich dich”

“Angefangen hat es, weil sie Fotos von mir gemacht hat. Da habe ich sie zur Rede gestellt”, schildert “Mr_Orient” gegenüber 5 Minuten. Plötzlich eskalierte die Situation. Die Frau im Video beharrte darauf, dass der Autofahrer hier nicht stehen dürfte. “Schleich dich, du Ar***loch”, hört man sie in dem Video sagen.

„Du Ausländer“: Wüste Beschimpfungen wegen Herkunft

Der Streit nahm eine unerwartete Wendung, den wüsten Beschimpfungen wegen des Parkens fügte die Frau ausländerfeindliche Kommentare hinzu. “Die Polizei wird dich schon kontrollieren, da kannst du dir sicher sein, du Ausländer”, schimpft sie. Der 27-Jährige reagierte: “Ich nehme dich auf, das weißt du schon.” Das Parken schien doch nicht mehr so vorrangig für die Frau zu sein: “Wenn du glaubst, du bist jetzt etwas, weil du aus einer Kultur kommst, die keine ist, weil ihr euch mit Kriege zerstört und du glaubst, du kommst her und bringst den Krieg zu mir.” Der TikTok-User stellte klar, dass er in Österreich geboren ist: “Ich bin in Spittal geboren, ich bin Spittaler.”

Video ging viral

Für die Frau schien dies aber kein Unterschied zu machen, dennoch sah sie ihn als Ausländer an. “Ich will euch nicht in der Stadt haben, ich will euch keine Häuser geben, ich will euch nicht da haben”, schreit sie erzürnt. Der TikTok-User hatte schließlich genug und fuhr davon. Seine Aufnahme landete schließlich in den Sozialen Medien und ging binnen kürzester Zeit viral. Nach zwei Tagen hat das Video auf TikTok bereits 1,2 Millionen Views. In den Kommentaren auf TikTok wird “Mr_Orient” sehr dafür gelobt, so ruhig geblieben zu sein. Anzeigen werde der 27-Jährige den Vorfall nicht.