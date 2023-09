Überwachungskameras filmten ihn Einbruch wie im Film: Täter seilte sich über Dach­fenster ab Gleisdorf/ Weiz - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 15. März 2023, stahl ein bislang unbekannter Täter verschiedene Werkzeuge aus einem Baumarkt. Der Täter konnte flüchten. Es entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) © 5min

Der bislang unbekannte Täter dürfte sich gegen 1.45 Uhr Zutritt zu dem Geschäft verschafft haben. Der Täter brach ein Dachfenster auf und befestigte eine Strickleiter und ein Seil am Dach. Diese warf er dann in die Verkaufshalle und gelang so in das Innere des Gebäudes. Wie auf Überwachungskameras ersichtlich, warf er noch eine Tasche hinterher und packte in diese vorwiegend hochpreisige Werkzeuge ein. Ebenfalls befestigte er an dem Seil Motorsägen, um sie nach draußen zu befördern. Diesen Vorgang wiederholte er einige Male. Danach verschwand der Täter und ließ das Seil und die Strickleiter zurück. Es entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Ermittlungen bezüglich des Täters sind im Gange. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Gleisdorf unter 059 133 / 6264 erbeten.