Festgenommen Betrunkene Frau (43) attackierte Ex und seinen Nachbarn mit Messer Knittelfeld - Dienstagabend, 14. März 2022, bedrohte eine 43-Jährige zwei Männer mit einem Messer. Sie wurde festgenommen und wird fristgerecht in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. von Sabrina Tischler

Gegen 19 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Knittelfeld zu einer Wohnung beordert. Dort bedrohte die alkoholisierte 43-Jährige aus dem Bezirk Murtal ihren Ex-Lebensgefährten (32) und einen Nachbarn (20) in ihrer Wohnung mit einem Messer mit dem Umbringen. Ebenfalls warf die amtsbekannte Frau eine Glasflasche nach den beiden Männern. Die einschreitenden Beamten nahmen die 43-Jährige daraufhin fest. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Leoben an. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.