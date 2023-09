Klagenfurter Ordnungsamt als "Pferdeflüsterer" Ausgebüxte Pferde sorgten für Polizei­einsatz am Kreuzbergl Kreuzbergl - Zu einem tierisch ungewöhnlichen Einsatz kam es heute Vormittag am Kreuzbergl im Stadtteil St. Martin. Ein Team des Klagenfurter Ordnungsamtes war auf Kontrollfahrt, als ihnen plötzlich drei herrenlose Pferde gegenüberstanden. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) Tierischer Einsatz für das Klagenfurter Ordnungsamt. © Ordnungsamt

Die Teams des Ordnungsamtes sind täglich in den Klagenfurter Stadtteilen unterwegs. So auch heute, Mittwochvormittag, als zwei Kollegen am Kreuzbergl / St. Martin eine typische Kontrollfahrt unternahmen. Dabei fielen ihnen auf der Straße drei Pferde auf, die offensichtlich herrenlos unterwegs waren.

Radioaufruf führte zu Besitzern

Sofort wurde mit der Zentrale des Ordnungsamtes Kontakt aufgenommen und die Polizei verständigt. Gemeinsam hat man anschließend einige Bauernhöfe und Ställe in der Umgebung durchtelefoniert, um zu eruieren, von wo die Tiere ausgebüchst waren. „Leider war das ohne Erfolg, so dass wir schlussendlich über das Radio eine Durchsage gemacht haben, um die Besitzer hoffentlich so ausfindig zu machen“, erzählt Alexander Trampitsch vom Ordnungsamt. Die Durchsage war erfolgreich! Schon nach weniger als einer Stunde konnten die Besitzer ausgeforscht werden und die Tiere wurden wohlbehalten wieder abgeholt. Bis die Besitzer vor Ort waren, wurden die Pferde von den Ordnungshütern liebevoll betreut. Die drei Freigänger kamen übrigens vom Gut Hallegg, das heißt die Tiere hatten einen doch recht weiten Spaziergang unternommen.