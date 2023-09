Auto dauerhaft abstellen Innen­stadt-Ent­lastung: Parken in Park­garagen jetzt zu Sonder­tarifen Graz - Während der Bauarbeiten für die Innenstadt-Entlastungsstrecke haben Anrainer die Möglichkeit, ihr Auto in einer der Parkgaragen abzustellen - und das zu Sondertarifen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) © pixabay

Während der Bauarbeiten für die Innenstadt-Entlastungsstrecke sind alle Parkgaragen normal erreichbar. “Wollen Anrainer ihr Auto während der Bauarbeiten dauerhaft in einer Tiefgarage oder auf einem Parkplatz abstellen, können sie dies in einigen Garagen in der Innenstadt zu Sondertarifen/Monat tun”, teilt die Stadt Graz mit. Du hast dich für einen Garagenparkplatz entschieden, aber deine Ausnahmegenehmigung für die Blaue Zone läuft noch? Dann kannst du diese monatlich beim Parkgebührenreferat kündigen. Wie das funktioniert, findst du unter dem Punkt: Rückerstattung/Anrechnung.