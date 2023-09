Konkursverfahren eröffnet Klagen­furter Gastronom schlitterte in die Insolvenz Klagenfurt - Am Mittwoch wurde über einen bekannten Klagenfurter Gastronom ein Konkursverfahren eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der KSV1870 berichten. Die Höhe der Passiva ist noch unklar. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) © h_lunke/stock.adobe.com

Am Mittwoch, 15. März, wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Ümit Baran eröffnet. Es liegen derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Auch ob Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen sind, sei noch unklar. Das berichteten der AKV und KSV1870 am frühen Nachmittag.

Lokale nicht von Insolvenz betroffen

Seine Lokale sind von dem Konkursverfahren aber nicht betroffen, wie Baran gegenüber 5 Minuten betont. “Es handelt sich ausschließlich um mein Einzelpersonenunternehmen”, stellt der Gastronom klar. Zum Insolvenzverwalter wurde Mag. Martin Mutz, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestellt.