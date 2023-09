Kaufst du auch online ein? Online-Shopping: So viele Österreicher sind dem Trend ver­fallen Steiermark - Mehr als Dreiviertel der Österreicher kaufen online ein. Auf regelmäßige Shoppingtour im Internet geht jeder zweite Österreicher. Sie bekommen 5,9 Pakete pro Monat zugestellt. Österreich liegt damit über dem europäischen Durchschnitt mit 5,3 Paketen monatlich. In diesen Paketen sind vorwiegend Modeartikel. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (394 Wörter) © pexels.com

„Einkaufen auf Online-Plattformen erfreut sich in Österreich großer Beliebtheit – und dies nicht erst seit der Pandemie. Herr und Frau Österreicher waren bereits vor der Pandemie begeisterte E-Shopper:innen. In der Gesundheitskrise wurde dies nochmals verstärkt und hält nach wie vor an“, erklärt Mag. Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Austria, und verweist auf die Umfrageergebnisse der aktuellen E-Shopper-Studie. 78 Prozent aller Österreicher kauften 2022 zumindest einmal online ein und liegen damit knapp über dem europäischen Durchschnitt (77 Prozent).

Mindestens fünf Pakete im Monat

Regelmäßig online eingekauft wird von 52 Prozent der Österreicher. Sie liegen damit klar über dem Europaschnitt mit 48 Prozent. Gekauft werden in erster Linie Mode (60 Prozent), Schuhe (54 Prozent) und Bücher (46 Prozent) und dies überwiegend – zu 75 Prozent – auf deutschen Online-Plattformen. „Aufgrund der Marktgegebenheiten sind viele Produkte und Marken in Österreich nicht vor Ort oder in nationalen Webshops erhältlich“, so Schwarz zum Käufer-Verhalten, und ergänzt: „Für 44 Prozent der Shopper ist dabei die Umweltfreundlichkeit der Produkte eine wesentliche Kaufentscheidung.“ Die regelmäßigen E-Shopper bekommen pro Monat im Durchschnitt 5,9 Pakete geliefert. Das sind knapp weniger als 2021 – da waren es 6,2 Pakete – aber doch über dem europäischen Wert mit 5,3.

Hauptgründe für Online-Einkauf: Zeit und Geld

Bei der Frage nach den Gründen für Online-Einkäufe gibt es klare Antworten: An erster Stelle kommt die Zeitersparnis. Diese nennen 74 Prozent der österreichischen E-Shopper. Platz 2 geht an das stressfreie Einkaufen mit 65 Prozent. Auf Platz 3 landen ex aequo das kostengünstige Einkaufen und die Möglichkeit der Rücksendung: 58 Prozent in Österreich.

Online-Flohmärkte immer beliebter

Der Spargedanke ist auch Grund für die Zunahme der Online-Flohmarktplattformen. Hier werden Produkte von Privatverkäufern verkauft und gekauft. 52 Prozent der Online-Shopper kaufen und 53 Prozent verkaufen auf diesen Plattformen. 69 Prozent von ihnen sind überzeugt, dass die Produkte auf den Secondhand-Plattformen günstiger sind als bei einer Neuanschaffung. Zudem unterstreicht dieses Verhalten das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit: 33 Prozent der E-Shopper geben an, dass sie bereit sind, höhere Preise für Produkte zu bezahlen, wenn diese nachweislich auf nachhaltige Art und Weise erzeugt wurden.

Hohe Ansprüche

Die Erwartungen der Online-Käufer sind hoch. Neben einem reibungslosen Kauferlebnis wird eine rasche und zuverlässige Lieferung erwartet. 81 Prozent bezeichnen die Lieferung ihres letzten Einkaufs als „einfach“. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem Informationen in Echtzeit, eine zusätzliche Benachrichtigung innerhalb eines Zeitfensters und mehrere Lieferoptionen.