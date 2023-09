Mit angepassten Öffnungszeiten SPAR in der Klagenfurter Bahnhofstraße öffnet wieder seine Pforten Klagenfurt - Zwei Monate hat es nur gedauert, um den SPAR-Supermarkt in der Bahnhofstraße komplett zu modernisieren und damit noch stärker auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (251 Wörter) Der SPAR am Eck is back. Das Team rund um Marktleiterin Gabriela Traunik freut sich über die Eröffnung. © SPAR/gleissfoto

„Es war uns ein Anliegen, ein der Kundenfrequenz entsprechendes Frische- und Jausen-Paradies zu schaffen, das keine Wünsche offenlässt“, so Paul Bacher.

Schnell, einfach, bargeldlos

Besonders in der Früh und um die Mittagszeit ist der SPAR-Supermarkt im Verwaltungszentrum ein stark frequentierter Treffpunkt für viele Menschen aus den umliegenden Schulen, Büros und Ämtern, weshalb im Zuge des Umbaus großer Stellenwert auf die schnelle und unkomplizierte Abwicklung des Bezahlvorganges gelegt wurde. „Wir wissen, dass eine große Anzahl unserer Kunden bargeldlos bezahlt, weshalb wir uns für ein modernes und bargeldloses Kassensystem entschieden haben“, erklärt Bacher. Selbstverständlich gibt es aber auch die herkömmlichen Kassen mit Kasseriern und der Möglichkeit, bar zu bezahlen.

Schnell, einfach, bargeldlos: Die vier neuen bargeldlosen Expresskassen reduzieren die Wartezeit in der meist begrenzten Mittagspause. © SPAR/gleissfoto

“Von do fia di”

„Der Wunsch nach regionalen Lebensmitteln ist nach wie vor groß und ungebremst. Diesem kommen wir gerne nach,“ betont Paul Bacher. So ist auch im Innenstadt-Nahversorger in der Bahnhofstraße regionale Vielfalt das Um und Auf. Das zeigt sich in der großen Produktpalette von Kärntner Lieferanten. Weiters wurde neben einer großzügigen Getränkekühlung wurde vor allem ausreichend Platz für Jausenartikel, wie SPAR enjoy- oder Hot2Go-Produkten, geschaffen und der komplette Frische-Bereich zusammengefasst und vergrößert.

Geballte Frische und kompetente Bedienung im SPAR-Supermarkt Bahnhostraße, Verwaltungszentrum. © SPAR/gleissfoto

Angepasste Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten im modernisierten SPAR-Supermarkt orientieren sich an den Bedürfnissen der Schüler und Angestellten im Umkreis. So öffnet der Nahversorger montags bis freitags bereits um 7 Uhr und hat bis 19 Uhr durchgehend geöffnet. An Samstagen ist der Markt von 7 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.