Riesenkristall soll in Kärnten bleiben: "Es bricht mir das Herz ihn verkaufen zu müssen" Kärnten - Was für ein Prachtexemplar: Schweren Herzens möchte sich Norbert Kranzelbinder von seinem Juwel trennen. Für stolze 1,2 Millionen Euro soll der fünf Meter große und 20 Tonnen schwere Riesen-Amethyst nun verkauft werden. Exklusiv für 5 Minuten verrät der Edelstein Experte einige interessante Details über das gut versteckte Prunkstück.

Exklusiv für die Leser von 5 Minuten, die nun einen Blick darauf werfen dürfen, lüftete der Kärntner Edelstein Experte Norbert Kranzelbinder nun das Geheimnis über die Lagerung seines 20 Tonnen schweren und 5 Meter langen Amethysten. Um ihn vor Vandalen zu schützen, wird die genaue Lagerstätte im Raum Klagenfurt des 1,2 Millionen teuren Juwels, das nun verkauft werden soll, von uns wie versprochen nicht veröffentlicht.

Edelstein soll im Lande bleiben

Gut geschützt vor Umwelteinflüssen, wurde der in einer Mine in Uruguay entdeckte Riesenstein für Fotoaufnahmen kurz abgedeckt. „Wenn ich ihn jetzt wieder sehe, bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, dass er verkauft werden soll, aber wegen der Größe und des Gewichtes habe ich keine andere Möglichkeit, es fehlt mir einfach dazu der Platz“, bedauert Kranzelbinder. Viele seiner Schmuckstücke sind auch in seinem Fachgeschäft in Pörtschach ausgestellt und teilweise käuflich zu erwerben. Obwohl für den derzeit schönsten, größten und teuersten Amethyste der Welt täglich Kaufangebote aus allen Herrenländer vorliegen, sucht der Besitzer möglichst eine österreichische Lösung. „Schöne wäre es, wenn er im Land oder gar in Kärnten bleiben würde, denn dann könnte ich mein mir ans Herz gewachsenes Kindl auch oft besuchen“. Wegen Größe und Gewichts des Riesenkristalls kann der Stein nur in einer Indoor-Ausstellung präsentiert werden, denn um ihn im Freien auszustellen, ist er zu wertvoll.