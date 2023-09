Noch bis Samstag, 18. März: ATRIO: Hervis Bike Festival für alle E-Bikefans! Villach - Noch bis Samstag, dem 18. März, findet das Hervis Bike Festival im ATRIO in Villach statt. Hier könnt ihr die neuesten E-Bikes bestaunen und natürlich auch gleich eine Probefahrt machen. von Jaqueline Rauter 2 Minuten Lesezeit (313 Wörter) Werbung Das Hervis Bike Festival im ATRIO in Villach lässt die Herzen von Fahrradfans höherschlagen. © ATRIO

Bike-Profi Stefan Müller live zu Gast!

Der Frühling steht in den Startlöchern und bringt die aktuellen Trends in Punkto E-Bikes direkt auf die ATRIO Plaza. Auf knappen 300m² werden noch bis Samstag, dem 18. März, im Zuge des großen Hervis Bike Festivals die besten E-Fahrräder ausgestellt und können auch direkt vor Ort Probe gefahren werden. Dabei unterstützen euch topgeschulte Hervis ExpertInnen und FahrradmechanikerInnen, die direkt beim Festival für Fragen zur Verfügung stehen und auch individuelle Beratungen anbieten. Am Freitag, dem 17. März, wird auch Profi-Biker Stefan Müller vor Ort im ATRIO Villach sein. Alle BesucherInnen können sich auf eine coole Show mit dem Top-Sportler freuen. Als besonderes Highlight gibt es ein E-Bike zu gewinnen. Die Gewinnkarten können gleich beim Festival ausgefüllt und in die Gewinnbox eingeworfen werden. Alle Informationen zum Gewinnspiel gibt es auf der ATRIO Webseite www.atrio.at. Entdecke beim Hervis Bike Festival die coolsten E-Bikes zu verrückten Festivalpreisen! Weitere Infos, was dich beim Festival erwartet, findest du in der INFOBOX!

Runde deinen Festivaltag mit einem Genuss ab

Bevor oder nachdem ihr euch die spektakulären neuen E-Bikes beim Hervis Bike Festival angesehen und ausprobiert habt, setzt ihr euch am besten in eines der zahlreichen Cafés oder genießt gleich ein tolles Essen in einem der Restaurants. Und wer dann noch nicht genug hat von der Atmosphäre des größten Einkaufszentrum Kärntens, der kann gerne noch dem ein oder anderen der angesagtesten Shops einen Besuch abstatten und sich z. B. über die neuesten Modetrends informieren. Du bist auf der Suche nach einem Geschenk? Auch in dem Fall ist das ATRIO die richtige Adresse für dich: Mit dem beliebten ATRIO Zehner-Gutschein machst du zu jedem Anlass garantiert alles richtig. Den ZEHNER gibt es im ATRIO beim Besucher-Service und auch online auf derzehner.at.

