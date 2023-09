Unglaublich

Schock bei Stromrechnung: "Südrast Dreiländerecke" soll 145.000 Euro mehr zahlen

Kärnten - Die hohen Stromkosten sind so manchen vielleicht schon in Vergessenheit geraten: Im Vergleich zum Jahr 2019 muss die Südrast Dreiländerecke 145.000 Euro mehr an Stromkosten zahlen. Im August 2022 kostete die Kilowattstunde unglaubliche 0,55 Euro.

von Nina Fábián