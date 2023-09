Letzte Impftag in den Landesimpfzentren Corona-Impfung: Hier wird am 31. März zum letzten Mal ge­impft Kärnten - Der 31. März ist der letzte Impftag in den Landesimpfzentren in Klagenfurt und Villach. Auch das Impfgremium könnte Anfang April zum letzten Mal tagen. Das gab Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner heute bekannt. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (331 Wörter) © Österreichisches Rote Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Heute, Mittwoch, tagte das 78. Impfgremium des Landes Kärnten. Darin wurde einstimmig beschlossen, die Impfzentren des Landes mit Anfang April zu schließen. Das teilte Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner mit. Der letzte Impftag in den Landesimpfzentren in Klagenfurt (Alpen-Adria-Center und Alter Platz) sowie Villach (KAUFein VEZ) ist somit Freitag, der 31. März.

Geringe Auslastung der Impfzentren

Prettner begründete dies mit der sehr geringen Auslastung der Impfzentren. „Zudem stehen 280 Impfärztinnen und Impfärzte im niedergelassenen Bereich für die kostenlosen Corona-Impfungen zur Verfügung“, so die Gesundheitsreferentin. Eine Liste der Impfärztinnen und Impfärzte finde man auf der Homepage der Ärztekammer für Kärnten. Vorige Woche seien in Kärnten 98 Corona-Impfungen erfolgt, 35 davon im niedergelassenen Bereich.

Impfgremium könnte auch eingestellt werden

Laut Prettner wird also noch an drei Freitagen in den Impfzentren in Klagenfurt und Villach geimpft. Das ist am Klagenfurter Alten Platz von 14 bis 18 Uhr und im Alpen-Adria-Center in Klagenfurt sowie im KAUFein VEZ in Villach von 12 bis 18 Uhr. Die Gesundheitsreferentin betonte, dass man die Impfzentren selbstverständlich wieder hochfahren könnte, wenn wieder einmal Bedarf bestehen sollte. Das Impfgremium werde noch einmal Anfang April tagen und könnte danach auch eingestellt werden. Prettner teilte weiters mit, dass mit dem Impfstoff von Moderna keine Erstimpfungen mehr durchgeführt werden, Moderna stehe nur noch für die Vervollständigung von Impfserien zur Verfügung.

Mäßiger Anstieg bei Coronafällen

Die Gesundheitsreferentin informierte außerdem darüber, dass laut aktueller Abwasseranalyse ein mäßiger Anstieg der Coronafälle in Kärnten zu verzeichnen ist. Die vorherrschende Variante, sei so wie in ganz Österreich, XBB.1.5. Die 7-Tage-Inzidenz liege in Kärnten bei 208 und sei die drittniedrigste in Österreich. 104 Personen seien derzeit in Kärnten mit Corona hospitalisiert, fünf davon auf der Intensivstation. Die Lage in den Krankenhäusern sei stabil. Das Land Kärnten macht darauf aufmerksam, dass Corona weiterhin als meldepflichtige Krankheit gilt und appelliert dazu, bei Symptomen bzw. einem positiven Test die 24-Stunden-Gesundheitshotline 1450 anzurufen.