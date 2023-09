Letzte Woche fing alles in St. Veit an: Eine Bombendrohung an einer Berufsschule. Kurz danach die Entwarnung. Am Donnerstag dann dasselbe bei einem Klagenfurter Bildungszentrum und gestern dasselbe an einem Gymnasium in Klagenfurt. Heute, am 15. März, gab es erneut eine Bombendrohung an einer Berufsschule in Spittal.

“Sie hatten Angst”

Der 17-jährige Adis Rautar sitzt gerade im Unterricht, als plötzlich die Durchsage kommt, dass die Schüler zügig das Gebäude verlassen müssen. “Ich dachte mir ehrlich gesagt gleich, dass nichts Schlimmes passieren wird, weil ich über Instagram die anderen drei Bombendrohungen mitbekommen habe und es ist ja nie etwas passiert”, erinnert er sich. Klassenkameraden von ihm erging es da anders: “Ein paar Schüler waren sehr panisch und sind hinausgestürmt. Sie hatten einfach Angst“, schildert der Schüler die Szenen. So ging es vergangene Woche auch den Schülern des Klagenfurter Bildungszentrums. Auch sie erzählten 5 Minuten von der Evakuierung.

“Das ist kein Spaß”

Kurz die Sachen gepackt und schon standen die Schüler draußen vor dem Schulgebäude. Die Heimschüler wurden ins Heim nebenan geschickt und durften vorerst die Zimmer nicht verlassen. Adis hat kein Verständnis für die Aktion und den Täter: “Ich habe leider schon fast erwartet, dass es bei uns auch passieren wird. Wer auch immer das war, ist einfach nur dumm und wollte vermutlich einfach keinen Unterricht haben. Man sollte aber bedenken: Das ist kein Spaß. Irgendwann wird niemand mehr die Drohungen ernst nehmen und wenn dann etwas passiert, haben wir ein Problem. Es ist einfach nur unnötig und nicht lustig”.

Schüler brauchen psychische Betreuung

Adis selbst hat keine Angst und scheint das Erlebte gut wegzustecken. Anderen Schülern dürfte das Erlebte allerdings ziemlich unter die Haut gehen. Wie Medien berichten, brauchten laut Bildungsdirektion ein paar Jugendliche bereits professionelle Hilfe und psychische Betreuung. Wo viele junge Leute Adis allerdings zustimmen: Es ist kein Spaß. Vor allem auf Social Media äußern viele Jugendliche ähnliche Bedenken wie Adis. “Die Einsätze kosten Geld und die Polizei hat sicher Besseres zu tun. Mit solchen Terror-Aktionen sollte man nicht scherzen“, schreibt ein User auf Instagram. “Das ist ein ziemlich dämlicher Trend oder was auch immer das sein soll”, ärgert sich ein anderer via Facebook.

Hohe Strafen für Täter

Die Exekutive ist übrigens ebenfalls der Meinung, dass sie Besseres zu tun hätte: Bei einer Bombendrohung drohen recht hohe Strafen, wie auch der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Kitz, gegenüber 5 Minuten meint: “Betrifft es nur kleinere Personengruppen, fällt es unter den Bereich der Nötigung oder gefährlichen Drohung und ist mit bis zu einem Jahr Haft nicht so tragisch.” Ganz im Vergleich dazu, was passiert, wenn es größere Kreise zieht. “Dann ist der Strafbestand des Landzwangs gegeben”, so Kitz. “Es muss dann aber schon eine große Menschenmenge betreffen, also 500 bis 1.000 Menschen. Das könnte bei der PH aber schon der Fall sein.” Die Strafe darauf könnte bis zu zehn Jahre Haft hinaufgehen. Allerdings nur für Erwachsene, sollten die Taten von Jugendlichen begangen worden sein, würde es erstens keine Untergrenze geben und die Obergrenze wäre halbiert, es wären also maximal fünf Jahre.