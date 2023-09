Wir haben nachgefragt Darum rollen Panzer durch die Drau­stadt Villach - Am heutigen Mittwochnachmittag rollten wieder Panzer durch die Draustadt. Gesichtet wurden die Militärfahrzeuge im Bereich der Ossiacher Zeile. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) © KK/ Leser

Derzeit rollen wieder vermehrt Panzer durch Villach. So konnte ein aufmerksamer 5 Minuten-Leser die Fahrzeuge heute am späten Nachmittag bei den Supermärkten in der Ossiacher Zeile aufnehmen. Natürlich fragen sich viele Villacher nun, wieso die Panzer durch die Draustadt fahren. Christoph Hofmeister, Presseoffizier des Militärkommandos Kärnten, erklärt gegenüber 5 Minuten: “Es wird jetzt wieder häufiger zu Panzersichtungen in Villach kommen. Unsere Pioniere kommen wieder mehr in Bewegung.” Hierbei handle es sich ebenso um Übungsfahrten.