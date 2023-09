Schüler atmen auf

Bombendrohung an Spittaler Schule: Jetzt wird nach dem Täter gesucht

Spittal an der Drau - Bereits zum vierten Mal kam es zu einer Bombendrohung an einer Kärntner Schule - diesmal in Spittal an der Drau. Die Polizei durchsuchte die Schule nach Sprengstoff - es wurden keine verdächtigten Gegenstände gefunden. Gegen 17 Uhr konnte der Schulbetrieb fortgesetzt werden. Die Suche nach dem Täter wurde von der Kriminalpolizei aufgenommen.

von Nina Fábián