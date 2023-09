Aus unbekannter Ursache

Großbrand: Mehrere Feuer­wehren ausgerückt

Sittersdorf - Heute Nachmittag, gegen 16 Uhr, brach in einem Großgaragengebäude, das direkt an ein Wohnhaus in der Gemeinde Sittersdorf angebaut ist, aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus.