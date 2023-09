Zwischen Februar und März Einbruch in Wochenendhaus: Polizei fahndet nach Dieben St. Veit an Glan - Bisher unbekannte Täter drangen in ein Wochenendhaus und stahlen mehrere Gegenstände. Beim Einbruch wurden die Türen und Fenster enorm beschädigt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (66 Wörter) SYMBOLFOTO © Egon Weissheimer

Zwischen dem 18. Februar und dem 13. März drangen unbekannte Täter in ein als Wochenendhaus genutztes Wohnhaus in St. Veit an der Glan ein. Dabei wurden die Türen aufgezwängt und die Fenster eingeschlagen. Es wurden mehrere Motorsägen, Werkzeug, Arbeitsbekleidung, diverser Hausrat und 500 Liter Diesel aus einem Tank gestohlen. Dem 66-jährigen Besitzer entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.