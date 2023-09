Paukenschlag!

Ski-Ass Niki Schmid­hofer beendet ihre Karriere

Steiermark - Die Steirerin Niki Schmidhofer verkündete am heutigen Mittwoch ihr Karriereende - und das genau an ihrem 34. Geburtstag. Das letzte Mal geht sie am Donnerstag beim Super G an den Start.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (81 Wörter)