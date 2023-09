Wetterprognose So schön wird das Wetter am Donners­tag in der Steier­mark Steiermark - Am Donnerstag scheint wieder überall die Sonne und die Temperaturen steigen. Tagsüber erwarten uns an die 11 Grad. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © Elisa Auer

Und vorbei ist es mit dem bewölkten, trüben Wetter: Der Donnerstag bringt Sonnenschein in die Steiermark. Auch die Temperaturen steigen wieder. “Wolken oder Nebel in den nördlichen Landesteilen lösen sich am Morgen rasch auf. Es ziehen am Tag nur ein paar hohe Wolken durch”, lautet die Prognose der Meteorologen von GeoSphere Austria. Bei Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad am Nachmittag weht ein schwacher Wind. In der Früh ist es mit -6 bis -1 Grad noch etwas frischer.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.