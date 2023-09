Vertrag verlängert Österreich GP: Spiel­berg findet bis 2027 fix statt Spielberg - Gute Nachrichten für alle Sportfans: Bis 2027 bleibt der Österreich Grand Prix fix im Kalender. Formel 1 verkündete am heutigen Mittwoch die Vertragsverlängerung. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (112 Wörter) #GOODNews © Lucas Pripfl / Red Bull Ring

Seit 2014 ist der Österreich Grand Prix wieder Teil der Formel 1 Weltmeisterschaft, zwischen 2004 und 2013 gab es keine Rennen in Spielberg. Seit je her wurden Millionen von Sport-Fans zum Red Bull Ring in Spielberg gelockt. Allein beim GP letztes Jahr waren 303.000 Besucher. Mit diesem Zuschauerrekord wurde das Rennen zum größten Sportevents Österreichs.

Austria GP bleibt bis 2027

Im heurigen Jahr läuft der Vertrag zwischen Formel 1 und Red Bull Ring aus. Nun gibt es gute Nachrichten für die Sportfans: Wie die Formel 1 am heutigen Mittwoch bekannt gibt, wurde der Vertrag für weitere vier Jahre verlängert. Der Österreich GP bleibt also bis 2027 fixer Bestandteil der Formel 1 Weltmeisterschaften.