"Offene Baustelle" Polzer stellt Entscheidung über Mandats­verzicht klar Kärnten - Das Dienstverhältnis mit der Landesgeschäftsführerin Verena Polzer wurde am Freitag einvernehmlichen beendet. Janos Juvan erklärte sich bereit, die Funktion des NEOS-Landessprechers weiter auszuführen. In einer Presseausendung stellt Polzer nun ihren Mandatsverzicht beziehungsweise den Widerruf klar. Die Klagenfurter NEOS mit Janos Juvan (vorne) und v.l.: Robert Zechner, Valerian Schally, Verena Polzer und Christian Weinhold.

Vergangenen Freitag wurde das Dienstverhältnis mit der Landesgeschäftsführerin Verena Polzer aufgelöst. Nachdem Janos Juvan sowohl vom Bundesvorstandes, als auch vom Landesteam die volle Rückendeckung erhalten hat, erklärt er sich bereit, die Funktion des NEOS-Landessprechers weiter auszuführen. In einer Presseaussendung vom Team Kärnten wird kritisiert, dass Polzer von Anfang an ein Dorn im Auge von Juvan war. Aus Medienberichten ist zu entnehmen, dass auf sie Druck ausgeübt worden sein soll. Team Kärnten-Klubobmann Patrick Jonke lobt Polzer in höchsten Tönen: „Verena Polzer war nicht nur als Journalistin sehr erfolgreich, sie hat auch in ihrer zweijährigen Tätigkeit als Gemeinderätin in Klagenfurt bewiesen, dass sie mit viel Engagement in den Ausschüssen Stadtentwicklung und Umwelt positiv für die Bevölkerung gearbeitet hat“.

Klarstellung über Mandatsverzicht

NEOS-Gemeinderätin Verena Polzer stellt in einer Presseausendung nach den nunmehr ausufernden Spekulationen über ihren Mandatsverzicht bzw. den Widerruf folgendes klar: Nicht richtig ist die aktuelle Presseaussendung von Patrick Jonke, in der er Janos Juvan unterstellt, persönlich großen Druck auf Verena Polzer ausgeübt zu haben, das Mandat unbedingt für das Nachrücken Christian Weinholds niederlegen zu müssen. Richtig sei es vielmehr laut Polzer – so hat sie es auch dem Magistrat bei ihrem Widerruf begründet -, dass sie persönlich in dem Moment unter emotionalem Druck stand und – schlicht und ergreifend – eine voreilige, menschlich-emotional begründete Fehlentscheidung für sich getroffen habe.

“Emotionsgeleitete Fehlentscheidung”

Bei der Auflösung des Dienstverhältnisses mit NEOS wurde plötzlich die Frage aufgeworfen, was mit dem Mandat von Polzer geschehen solle. Dabei signalisierte Janos Juvan, dass er umgehend Klarheit brauche. „Die unmittelbar eingeforderte Entscheidung war für mich sehr überraschend und ich habe in der Situation angesichts fehlender Bedenkzeit eine persönliche, emotionsgeleitete Fehlentscheidung getroffen. Und ich bin sehr erleichtert, dass ich diese rechtzeitig revidieren konnte, denn ich arbeite wirklich gerne für die Stadt und die Klagenfurterinnen und Klagenfurter“, sagt Polzer.

Viele Baustellen offen

Polzer zeigt sich irritiert, dass nun aber Spekulationen und Gerüchte die Runde machen. „Es war ohnehin ein schwieriger Tag, weil ich rund drei Jahre lang mit aller Energie und vollstem Engagement für NEOS gearbeitet habe und das nun zurücklassen würde. Das schüttelt man nicht einfach so ab und geht. Eine so rasche zusätzliche Entscheidung über den Verbleib meines Mandates dann nicht wenigstens kurz in Ruhe überlegen zu können, hat mich diese Adhoc-Fehlentscheidung treffen lassen.“ Polzer informiert, dass sie mit Janos Juvan und Robert Zechner in Kontakt steht, auch wenn sie derzeit beide auf Urlaub sind. „Wir treffen uns diesen Freitag und werden die gemeinsame Arbeit besprechen. In Klagenfurt gibt es nach wie vor viele offene Baustelle, die es gilt anzugehen.“