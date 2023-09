Diskussionen laufen Neues Zu­hause für GAK: Bekommt Graz ein zweites Stadion? Graz - Schon des längeren steht die Zwei-Stadion-Lösung im Raum. Nun nimmt sie endlich Fahrt auf. Am Dienstag fand diesbezüglich eine Sitzung der zuständigen Arbeitsgruppe statt. Standort- und Finanzfrage stehen noch immer offen. Allerdings zielen alle Pläne hin auf ein zweites Stadion für Graz. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) © Marc Lenuweit

Immer wieder wird diskutiert, ob Graz zwei Stadien braucht. Nun kommt etwas Bewegung in die Zwei-Stadien-Frage. Am Dienstag trafen sich Vertreter der Stadt, aller Parteien sowie der beiden Fußballmannschaften, Sturm und GAK. Michael Ehman, Koordinator der Arbeitsgruppe und SPÖ-Klubobmann, präsentierte dabei verschiedene mögliche Standorte für ein zweites Stadion.

Pläne nehmen Fahrt auf

16 Standorte wurden am Dienstag präsentiert, vier kamen in die engere Auswahl. Nun gehe man vertiefend in die Suche. Im Juni möchte sich die Arbeitsgruppe wieder zusammensitzen und die Standortfrage klären. Über die Finanzierung habe man noch nicht geredet. Somit steht noch immer nicht fest, ob es fix ein neues Stadion, ein Zuhause für den GAK, geben wird. Zumindest nehmen jegliche Diskussionen und Pläne jetzt Fahrt auf.