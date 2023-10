#wirsindkärnten Lanny Lanner: Sein Country-Sound zaubert ein Lächeln in die Gesichter Kärnten / Bayern - Der Villacher Lanny Lanner (48) ist mit seiner Modern-Country-Band "More Than Words" auf Erfolgskurs. In unserer Reihe #wirsindkärnten erzählt der Musiker und Komponist über die aktuelle Single "SMILE", die Gerüchteküche um seine Ehe mit Band-Mitglied und Schlagerstar Stefanie Hertel, und warum Country künftig auch für ABBA-Fans ein Hit sein dürfte. von Robin Plankenauer 11 Minuten Lesezeit (1419 Wörter) WIR SIND KÄRNTEN © Europa-Park

Ein “Hallo”, das verbindet

Eine eigene Show im TV, Radiosendungen, zahlreiche Live-Auftritte, Band-Projekte – die berufliche Jukebox von Leopold “Lanny” Lanner scheint im Powerplay zu laufen. Ein Umstand, dem der energiegeladene Villacher Musik-Export nur das Positivste abgewinnen kann: “Ich habe gerade mit meiner Band “More Than Words” die Single “SMILE” veröffentlicht, toll, dass sie so gut ankommt – für mich ist Musik einfach die Essenz und Energiequelle von allem.” Der Titel sei zurzeit nicht nur bei Radio Kärnten ein Renner, freut sich der Komponist und Bandleader über den Erfolg seines Songs. Warum er sich sicher ist, dass “ein Lächeln die Welt verändern kann”? “Mir ist in der Zeit, die ich in New York gelebt habe, aufgefallen, dass viele Menschen mit einem griesgrämigen Blick durch den Tag gelaufen sind. Irgendwann habe ich damit begonnen, sie einfach mit einem freundlichen ‘Hallo’ zu grüßen.”

"Ich habe gemerkt, dass ein einfaches 'Hallo' bei acht von zehn Menschen im Gesicht die Sonne aufgehen lässt!" Lanny Lanner

Egal ob in den USA oder dann wieder zurück in Europa, bei acht von zehn Menschen sei im “Gesicht die Sonne aufgegangen”. Gerade in einer Welt, in der man durch die Digitalisierung und trotz vieler Social-Media-Freunde immer mehr “disconnected” sei, könne man mit kleinen Gesten viel Positives bewirken. “Das Gefühl, unter Millionen einsam zu sein, das erleben ganz viele Menschen. Darum geht’s in dem Song: Wenn die Menschen sich etwas mehr Lächeln schenken würden, dann wäre die Welt vielleicht ein klein wenig schöner”, gibt sich der 48-Jährige überzeugt und unterstreicht seine Aussage selbst mit einem zuversichtlichen Lachen.

Von New York in den Chiemgau

Die Leidenschaft für modernen Country stand für den sportlichen Villacher – er war insgesamt vier Mal Österreichischer Badminton-Staatsmeister bei den Junioren – vorerst aber noch in den Musik-Sternen, als er 1998 als musikalischer Autodidakt mit jungen 22 Jahren nach New York übersiedelte, um seine Musik als Singer-Songwriter Genre-übergreifend auf ein professionelles Level zu heben.

Ein Villacher Musiker & die Stadt der großen Träume: Lanny Lanner in New York City © Vital Agibalow

“Ich war zehn Jahre in den USA, hab’ dort jede Menge Auftritte mit Band und als Solomusiker absolviert, Musikvideos gedreht, hatte dann auch immer wieder Gigs in der Karibik”, erzählt der Sänger und Gitarrist, der nach einigen Zwischenstationen schließlich mit dem deutschen Schlagerstar Stefanie Hertel (44) seine große Liebe und im bayrischen Chiemgau seinen Lebensmittelpunkt fand.

Country-Trio mit mehr als nur Worten

“Stefanie und ich haben die gleiche Liebe für die Country-Musik, wir haben zu Hause als Familie oft gemeinsam musiziert und irgendwann war klar, dass wir dieses positive Lebensgefühl auf die Bühnen bringen wollen”, erinnert sich der Nashville-Fan. 2018 wurde die Country-Rock-Pop-Band “More Than Words” aus der Taufe gehoben. Mit dabei ist auch Stieftochter Johanna aus erster Ehe von Stefanie Hertel.

"More Than Words": Johanna Mross, Lanny Lanner, Stefanie Hertel © Alexander Stingel

Boulevard-Tratsch & Gerüchteküche als Begleitmusik

Die einstige Liaison von Hertel und Lanner – dem geheimnisvollen “Johnny Depp aus Österreich” – sorgte jedenfalls für mediales Aufsehen und eine angeheizte Gerüchteküche. Auch wenn die zwei Musiker mittlerweile bereits seit 2014 ein Ehepaar sind, hat sich das Interesse des Boulevards an dem Österreicher und der deutschen Ikone des volkstümlichen Schlagers, die seit ihrem vierten Lebensjahr erfolgreich auf der Bühne steht, nur wenig gelegt: “Mir werden Affären mit Musikerinnen angedichtet, ihr mit Kollegen. Da werden stetig irgendwelche Storys zusammengebastelt, nur um die Blätter zu verkaufen. Im Grunde lässt uns das kalt”, gibt sich Lanner pragmatisch und ergänzt: “Das Thema Klatsch- und Boulevard-Presse, damit muss man leben, wenn man in der Öffentlichkeit steht.” Stoff für reißerische Headlines gibt es offensichtlich gegenwärtig wieder genug, spielt Hertel – die regelmäßig auch die beliebten “Musi”-Open-Airs moderiert – ab April 2023 in Hamburg als Tanja eine der Hauptrollen in der seit 20 Jahren enorm erfolgreichen Musical-Produktion “MAMMA MIA!”.

Mit Country-Lifestyle und Teamgeist auf Erfolgskurs

“Passend zu Stefanies Spielzeit in Hamburg wird es von unserer Gruppe ‘More Than Words’ den ABBA-Hit ‘Mamma Mia’ in einer Country-Version geben”, verrät Lanner vorausblickend, der mit modernem Nashville-Sound aus dem Chiemgau auf das richtige (Western-)Pferd gesetzt zu haben scheint: “Mit unserem ersten Album ‘Home’ haben wir es auf Amazon sogleich zum ‘Bestseller Nr. 1’ gebracht. Danach kam ‘Today’, das auch ein super Erfolg war. Jetzt arbeiten wir bereits an unserem dritten Album, es wird aber erst 2024 erscheinen.”

24/7 Nashville-Feeling © Lanner

Bis dahin hat das Country-Trio jedenfalls bereits viel am Spielplan: “Wir sind auch heuer wieder mit Bonnie Tyler auf Tournee – das ist schon das dritte Mal”, freut sich Lanner auf die Tour als Support der britischen Pop- und Rocksängerin, welche die Band auch zu einem Konzert in die Wien Stadthalle führen wird. Zudem soll die Chiemgauer Band als Vorgruppe auch die Konzertbesucher der spanischstämmigen Flamenco-Pop-Formation Gipsy Kings musikalisch in Partystimmung bringen.

Das Patchwork-Country-Trio mit Bonnie Tyler auf Tour in Paris © Lanner

Aber nicht nur das: “Mit Chris Kaufmann von der Band Truck Stop habe ich einen Zusammenschluss von deutschen Country-Musikern initiiert”, erzählt Lanner von seinem aktuellsten Projekt; und ergänzt engagiert: “Ganz im Stil von Nashville, dort wird aktiv Kollaboration gelebt, da arbeiten die Menschen miteinander und nicht gegeneinander. Nach diesem Prinzip wollen wir auch in Deutschland eine Vereinigung machen!” Sieben individuelle Künstler hätten sich bereits zum “Country-Team Germany” zusammengefunden, auf Facebook- und Instagram sei man bereits online. Für Herbst sei dann der Release des ersten gemeinsamen – von Lanner geschriebenen – Songs ‘Rock this Country with Country’ geplant; ebenso arbeite man auch an einer “kleinen Einstiegstour unter dem Namen ‘Boots and Guitar'”.

Wein, der nach Country-Lifestyle schmeckt

Neben der Musik soll nicht der klischeehafte Whisky, sondern eine Wein-Rarität Band und Fans zusätzlich beschwingen: “Heuer im Juli wird unser Musik-Wein präsentiert. Wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit einem deutschen Hersteller. Der Besitzer ist ein lieber Freund und produziert schon seit Jahren Wein, den er mit Musik beschallt”, freut sich Lanner auf den neuen Jahrgang, der ganz auf Country “gestimmt” sein soll. Jedes Jahr gäbe es spezielle Chargen, die zum Beispiel mit Klassik oder Rockmusik zur Reife gebracht würden. “Wir waren bei einer Verkostung und konnten eindeutig feststellen, dass der Wein komplett unterschiedlich schmeckt! Er hat auch im Labor ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielt”, weiß der Musiker zu berichten, und ergänzt: “Jetzt wird gerade ABBA und Metallica abgefüllt, dann kommt die “More Than Words”-Variante! Bei der Präsentation und Verkostung am Weingut dürften die Gäste dann neben dem edlen Country-Tropfen auch in den Genuss von ein paar Songs der Gruppe kommen.

"Musik begleitet mich durch den ganzen Tag - für mich ist sie die Essenz des Lebens!" Lanny Lanner

Ein umfangreiches Programm für den im Zeichen Wassermann geborenen Harley-Fan, der seinen klar strukturierten Tagesablauf stets mit einer ausgedehnten Joggingrunde mit Mischlingshündin Keri beginnt: “Ich wünsche mir seit frühester Jugend einen Hund; irgendwann hat der Herrgott gesagt, so, Lanny, jetzt ist es so weit”, erzählt Lanner von einer glücklichen Fügung: “Wir waren im Urlaub auf Zakynthos und Steffi hat damals den Hund gerettet – für mich war sofort alles klar!” Heute ergänzt mit Freddy (die Namensgleichheit mit Pop-Titan Freddy Mercury ist selbstverständlich kein Zufall) ein weiterer Vierbeiner die Chiemgauer Country-Idylle.

Nicht nur mit “SMILE” hoch hinaus

“Wir sind eine Do-it-yourself-Band mit eigenem Label, eigenem Verlag, machen praktisch von A bis Z alles selbst”, gibt Lanny Einblick in sein umfangreiches Arbeitspensum. “Ich habe kürzlich auch noch ‘Die Lanny Lanner Show’ für einen TV-Sender und eine Radiosendung mit dem Titel ‘Sunday Country Brunch’ gemacht, jetzt betreibe ich meinen eigenen Radiosender mit dem Namen ‘Rock this Country'” (http://stream.laut.fm/rockthiscountry), ergänzt der viel beschäftigte Musik-Profi, der sich und seine Freunde in gemütlicher Runde am liebsten mit einer selbst gemachten Pizza aus dem hauseigenen Holzofen kulinarisch verwöhnt. Den Harley- und Westernsattel (“Ich war in New York seinerzeit als Nebenjob mit dem Pferd Tour-Guide, das Reiten hab ich vor langer Zeit am Faaker See gelernt) tauscht Lanner gegenwärtig regelmäßig mit dem Pilotensitz: “Einmal einen eigenen Pilotenschein zu besitzen, das war immer schon mein Traum!”

Lanny Lanner: Neuerdings nicht nur als Musiker mit einem Lächeln im Höhenflug © Lanner

Wer sich von “More than Words” bei einem Live-Konzert mit guter Country-Laune anstecken lassen will, hat schon in Kürze die Gelegenheit dazu: “Wir spielen am Donnerstag, 18. Mai, beim Klagenfurter Hafenfest, das wird mit Sicherheit ein tolles Event!”, freut sich der Musiker schon auf den kommenden Gig in der Heimat. Sollte beim heurigen Auftritt in der Ostbucht des Wörthersees das Wetter wie im Vorjahr wieder nicht so wirklich mitmachen, hat die Band mit “SMILE” jedenfalls den richtigen Song mit im Gepäck: “Wir können das Wetter nicht ändern, aber wir können unsere Einstellung ändern … Lass’ die Musik dein Herz ergreifen und es fliegen …”